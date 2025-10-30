Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Igualitos! Emiro Navarro impacta al disfrazarse de Sharkboy en Halloween: así lució

Emiro Navarro recreó al recordado personaje de "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl" y provoca múltiples reacciones: "Gemelo perdido".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Emiro Navarro disfrazado de Sharkboy
Emiro Navarro sorprendió con su disfraz de Halloween. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Emiro Navarro siempre se ha caracterizado por su creatividad y personalidad extrovertida, algo que demostró con su disfraz para la celebración de Halloween.

¿Cuál fue el disfraz de Emiro Navarro para Halloween de 2025?

El creador de contenido decidió apostar por la nostalgia en esta temporada de Halloween y recreó al icónico personaje Sharkboy, interpretado por Taylor Lautner en la película "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl".

Emiro Navarro decidió utilizar toda toda su creatividad y recursos para encontrar un traje parecido al que utiliza este personaje en la película y logró un parecido increíble.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia utilizó un traje completamente gris y decidió llevar un peinado igualito al de Sharboy con su cabello completamente en punta con gel.

Aquí llegó tu sharkboy

¿Qué reacciones provocó el disfraz de Emiro Navarro para Halloween?

El disfraz de Emiro Navarro no pasó por desapercibido y ha provocado múltiples comentarios entre sus seguidores, en su mayoría positivos y de emoción por revivir este personaje de aquella película de 2005.

Para muchos internautas Emiro Navarro es un hermano perdido del actor Taylor Lautner o de su personaje, ya que quedó idéntico: "Me encantó mucho", "Igualitos", "tenías que hacerlo" y "Eres su gemelo perdido".

Asimismo, muchos le aplaudieron al exparticipante de La casa de los famosos Colombia su sesión de fotos y videos para mostrarles el resultado final de su disfraz tras mantenerlos con altas expectativas en los últimos días.

Ryan Castro sorprendió a Emiro Navarro con un nuevo celular
Emiro Navarro se disfrazó de Sharboy. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué criticaron el disfraz de Halloween de Emiro Navarro?

Aunque Emiro Navarro ha recolectado infinidad de comentarios positivos y de elogios por su disfraz de Sharkboy, hubo una crítica en general de sus seguidores.

La crítica que recibió el influenciador fue por no haber encontrado una chica para el personaje de Lavagirl, la compañera de su personaje en la película "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl".

Ante esta ola de críticas, el influenciador decidió dejar un montaje junto al personaje original de la película en su carrete de fotografías y también les respondió a su estilo a sus seguidores que dejaran de cuestionarlo por esto.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2025.
Emiro Navarro se defendió por críticas a su disfraz de Halloween. (Foto Canal RCN)
