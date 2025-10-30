Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes hizo inesperada confesión tras directa pregunta de un seguidor

Marcela Reyes habló por primera vez sobre algo que le han cuestionado desde que se volvió reconocida: "No soy un personaje".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcela Reyes confesó si es un personaje en redes sociales
Marcela Reyes se sinceró ante pregunta de seguidor. (Foto Canal RCN)

Marcela Reyes abrió recientemente una dinámica de preguntas con sus seguidores para que le indagaran sobre cualquier aspecto de su vida privada y allí se llevó inesperada pregunta.

¿Cuál fue la pregunta que le hizo internauta a Marcela Reyes?

La reconocida DJ y exparticipante de Survivo, la isla de los famosos fue indagada por uno de sus seguidores sobre qué tan real real ella a través de la pantalla.

¿Tu personaje en las redes siempre es verdadero o a veces actúas por marketing?

Ante la pregunta de un seguidor sobre si interpretaba algún personaje en redes sociales, Marcela fue contundente y lo negó por completo.

Falso, no soy un personaje.

Marcela Reyes
Marcela Reyes se sinceró sobre si tiene o no un personaje en redes sociales. (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Qué reveló Marcela Reyes sobre su vida personal?

Marcela Reyes aprovechó el cuestionamiento de su seguidor para sacar de dudas a varios de ellos al asegurar que no tenía ningún tipo de personaje en el mundo digital y que ella siempre se ha mostrado tal y como es.

La DJ aseguró que los diferentes capítulos y momentos que ha mostrado en sus redes sociales que ha vivido han sido genuinos y que nunca ha llegado a exagerar alguno de estos solo por volverse tendencia o lucrarse.

Todo lo que ha pasado en mi vida es porque lo ha puesto Dios y doy gracias a todo porque aunque han llegado pruebas muy duras, él siempre me bendice.

¿Por qué Marcela Reyes ha sido centro de críticas en el último tiempo?

Marcela Reyes ha estado en el ojo del huracán en el último tiempo luego de la repentina muerte de su expareja, el cantante Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King.

B-King falleció en extrañas circunstancias en México tras ser reportado como desaparecido luego de una presentación.

Esta tragedia hizo que el nombre de la DJ se volviese tendencia por su compromiso con él durante más de siete años y porque meses atrás habían protagonizado toda una polémica en donde se sacaron varios trapitos al sol y hasta él la denunció públicamente.

Ante varios señalamientos, Marcela y su equipo legal salieron a defenderse para dejar claro que la DJ no había tenido nada que ver en lo que le pasó al artista y que ella estaba pasando por un mal momento por su cercanía con él.

Mánager de B-King sorprende al revelar que el contrato era primero para Marcela Reyes
Marcela Reyes se sinceró sobre su vida tras polémica con el caso de B-King. (Foto Canal RCN).
