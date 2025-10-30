Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ángela Aguilar rompe el silencio ante las críticas: "Sé que no les gusta quién soy"

Ángela Aguilar presentó su gira “Libre corazón” con un mensaje de valentía y renovación, reafirmando su autenticidad artística.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY.
Ángela Aguilar recibió importante reconocimiento. Foto | Arturo Holmes.

Ángela Aguilar inició una nueva etapa en su vida artística con el lanzamiento de su gira “Libre corazón”, y lo hizo acompañada de una profunda reflexión que conmovió a sus millones de seguidores.

La cantante, quien se ha convertido en una de las voces más representativas del regional mexicano, compartió un emotivo video en sus redes sociales donde abrió su corazón para hablar del proceso personal y profesional que está viviendo.

¿Qué reveló Ángela Aguilar sobre su momento actual?

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Ángela publicó un video que muestra fragmentos del primer concierto de su gira, realizado en el Teatro Ritz de Nueva Jersey, donde interpretó los temas que marcarán esta nueva era musical.

“Les ofrezco mi canto, si es que no les gusta quién soy”, con estas palabras, Ángela reafirmó su compromiso con la música y su autenticidad, mostrando que, a pesar de los comentarios negativos, su arte sigue siendo su refugio.

¿Cómo ha enfrentado Ángela Aguilar las polémicas que rodean su vida?

Ángela reconoció que su carrera se ha visto afectada por los rumores y las controversias que han surgido en torno a sus decisiones personales, sin embargo, aseguró que este nuevo capítulo de su vida la ha ayudado a reencontrarse con su esencia y recordar por qué eligió la música.

Ángela Aguilar demuestra que la autenticidad siempre brilla más que la crítica.
Ángela Aguilar demuestra que la autenticidad siempre brilla más que la crítica. (Foto: Emma McIntyre/ Getty Images via AFP)

La artista compartió también imágenes grabadas frente al mar, en las que aparece con un vestido blanco, tomas que corresponden a su más reciente cumpleaños, cuando celebró rodeada de sus seres queridos y de su esposo, Christian Nodal.

¿Qué representa “Libre corazón” para la carrera de Ángela Aguilar?

La gira “Libre corazón” marca un antes y un después en la vida profesional de Ángela Aguilar, pues llega justo después de que la intérprete recibiera el prestigioso Premio La Musa Elena, otorgado por el Salón de la Fama de Compositores Latinos.

Ángela Aguilar presentó su gira Libre corazón con un emotivo mensaje sobre resiliencia y verdad.
Ángela Aguilar presentó su gira Libre corazón con un emotivo mensaje sobre resiliencia y verdad. Foto | Carl de Souza.

Ángela no solo reafirma su talento, sino también su deseo de conectar desde la vulnerabilidad y la verdad, su mensaje es claro, el arte nace del alma, y aunque el camino esté lleno de obstáculos, su voz seguirá siendo su manera más poderosa de expresarse con sus seguidores.

