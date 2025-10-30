Johanna Fadul impactó a sus seguidores con las fotos de su viaje espiritual

Johanna Fadul emprendió un viaje lleno de significado personal y emocional a Israel, donde compartió con sus seguidores una jornada que la llevó por algunos de los lugares más impactantes y representativos de Jerusalén.

¿Qué conmovió a Johanna Fadul durante su visita al museo del Holocausto?

El recorrido comenzó en el museo Yad Vashem, uno de los espacios más emblemáticos de Jerusalén dedicado a honrar la memoria de las víctimas del Holocausto y Johanna contó que su experiencia allí fue sobrecogedora.

Al enfrentarse con la magnitud del sufrimiento humano reflejado en los testimonios y las imágenes, expresó que sintió su corazón “arrugarse” ante tanto dolor, crueldad e injusticia.

Más allá del impacto histórico, la visita le permitió reflexionar sobre la realidad actual del mundo y valorar la vida que tenemos hoy, y un recordatorio de lo afortunados que somos al poder vivir con dignidad y con la posibilidad de agradecer cada día.

¿Cómo fue el encuentro que más impactó a Johanna Fadul ?

Después de ese momento de introspección, la actriz visitó la fundación Shalva, un centro que brinda apoyo a más de dos mil personas entre niños y adultos con discapacidad, Johanna destacó la labor de este lugar, en el que se promueve la inclusión y el bienestar integral de quienes más lo necesitan.

Johanna Fadul causa sensación en Jerusalén con su viaje más revelador. (Foto AFP/Gabe Ginsberg).

Allí compartió con varios de los asistentes, disfrutó de un banquete preparado especialmente para el grupo visitante y resaltó la alegría y la calidez que encontró en cada persona.

¿Qué significó para Johanna Fadul estar en los lugares más sagrados de Jerusalén?

Johanna caminó por las calles que, según la tradición, recorrió Jesús, y visitó la tumba donde fue depositado su cuerpo, describió haber sentido una energía indescriptible, una presencia que la acompañó durante todo el recorrido.

Johanna Fadul visitó el Museo del Holocausto en Jerusalén y compartió una reflexión sobre la memoria y la humanidad. (Foto Canal RCN)

Johanna Fadul depositó las peticiones que había llevado desde Colombia, tanto personales como de sus seres queridos, recordando a sus seguidores la importancia de apreciar la vida y conectar con lo que realmente importa.