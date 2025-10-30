Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro rompió el silencio acerca de su situación sentimental: ¿qué dijo?

Emiro Navarro hizo sorprendente confesión acerca de su situación sentimental en la actualidad en ¿Qué hay pa’ dañar?.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué dijo Emiro Navarro sobre su situación sentimental? | Foto: Canal RCN

Uno de los creadores de contenido digital más destacados del país es Emiro Navarro, quien ha cautivado a sus seguidores al compartir varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales.

Además, Emiro acaparó la atención mediática por parte de sus seguidores al ser parte de uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

¿Cuál es la situación sentimental en la actualidad de Emiro Navarro?

Este jueves 30 de octubre el influenciador Emiro Navarro fue uno de los invitados especiales en el programa de ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, en el que compartió varios acontecimientos acerca de su vida profesional.

¿Emiro Navarro ha tenido parejas en el pasado? | Foto: Canal RCN

Durante le entrevista, Emiro se sinceró acerca de cómo han sido sus relaciones sentimentales, pues reveló que hasta el momento no ha tenido un noviazgo formal, pues la locutora Valentina Taguado le preguntó lo siguiente:

“¿Hace cuánto estás soltero?”, a lo que enseguida Emiro respondió: “toda la vida, o sea lo que más me duró, fueron 28 días y ni al mes alcanzó a llegar. Eso fue hace dos años, nunca he tenido una relación, solo descaches”, agregó el influenciador.

Con base en estas palabras, Emiro confesó que hasta el momento no ha tenido la oportunidad en construir una relación sentimental formal, pues se encuentra enfocado en sus proyectos a nivel profesional.

¿A qué huele Emiro Navarro según Valentina Taguado?

Es clave mencionar que la locutora Valentina Taguado se ha convertido en tendencia en los últimos meses por su gran desempeño en la locución y, también, al realizar una sorprendente dinámica con todos los invitados en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? donde descifra el olor de las celebridades.

¿A qué huele Emiro Navarro según Valentina Taguado? | Foto: Canal RCN

En este caso, se evidenció que Valentina realizó esta actividad con Emiro Navarro, en donde sorprendió a los espectadores con su respuesta.

Por su parte, Valentina resaltó que Emiro Navarro conserva un buen aroma y tomó por sorpresa a todos los seguidores con su sincera opinión.

Desde luego, Emiro Navarro agradeció su paso por lacasadelosfamososcolombia.com donde tuvo la oportunidad de darse a conocer durante su permanencia en el programa.

