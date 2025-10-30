Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en la música! Hallan sin vida a reconocido cantante: así fueron los hechos

El mundo musical se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido cantante en extrañas circunstancias.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en la música! Hallan sin vida a reconocido cantante: esto se sabe de su caso
¿Quién era el reconocido cantante que falleció en extrañas circunstancias? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios navegantes han generado gran preocupación tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante que fue hallado sin vida en extrañas condiciones.

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Eleuterio “Tello” Higuera Jr., se ha convertido en tendencia mediática en las últimas horas tras confirmarse la noticia de su muerte el pasado 24 de octubre.

¡Luto en la música! Hallan sin vida a reconocido cantante: esto se sabe de su caso
Este era el reconocido cantante que falleció en México. | Foto: Freepik

Por el momento, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones de su caso, pues, según lo han revelado varios medios internacionales, se reportó que el vocalista desapareció días antes de su muerte.

Sin embargo, su cuerpo fue hallado sin vida en el municipio de La Gloria, al sur de Tijuana, México, en el que no se han compartido muchos avances del caso. Además, la muerte del cantante ha generado un profundo vacío por parte de sus seguidores.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento del cantante mexicano?

Hace pocos días, la agrupación de ‘Los Incomparables de Tijuana’ compartió un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de doce mil seguidores, la desgarradora pérdida que tuvieron tras el fallecimiento de Tello Higuera:

“Comunicado oficial: en memoria de nuestro compañero Tello Higuera. Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, “Los comparables de Tijuana”, lamentan profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro compañero Tello Higuera”, agregó la agrupación.

Así también, se evidenció en el comunicado oficial que la agrupación no se pronunció con exactitud frente al fallecimiento del cantante. Sin embargo, les enviaron sus condolencias a sus familiares:

¡Luto en la música! Hallan sin vida a reconocido cantante: esto se sabe de su caso
¿Cómo se confirmó la noticia de la muerte del cantante mexicano? | Foto: Freepik

“Agradecemos de corazón las inmensurables muestras de cariño y apoyo que hemos recibido de fans, colegas y amigos. Su amor es un consuelo inmenso en este momento de profundo dolor”, agregaron.

Por su parte, el cantante compartía un importante parentesco con Mario Quintero, líder de ‘Los Tucanes de Tijuana’, pues era su sobrino y compartieron importantes momentos a lo largo de su vida.

Entre tanto, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones del caso para esclarecer los hechos que dejó la desafortunada pérdida del vocalista mexicano, quien dejó un importante legado en su carrera profesional.

