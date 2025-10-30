Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Valentina Taguado, una de las actuales participantes que brilla en la décima temporada de MasterChef Celebrity, recientemente llamó la atención al revelar el nombre de la compañera que sacaría de la competencia si tuviera ese poder en sus mano.

¿A qué participante sacaría Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Todo surgió en el capítulo del pasado miércoles 29 de octubre, luego de que Valentina Taguado lograra ganarse una importante ventaja tras presentar el mejor plato, en un reto en el que todos debían seguir al pie de la letra las instrucciones del chef Christopher Carpentier.

En medio de la degustación, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso, Jorge Rausch y Carpentier, coincidieron en que el plato de Taguado no solo era el más parecido visualmente, sino también un plato con mucha sazón, por lo que el jurado terminó otorgándole a ella el codiciado beneficio.

Dicho esto, los tres jurados dieron a conocer su veredicto frente a todos y, posterior a eso, Valentina pasó al frente para tomar el sobre y leer su ventaja en silencio, pues una de las condiciones es que debe ser completamente secreta.

Valentina Taguado confesó que eliminaría a Violeta Bergonzi de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

¿Quién es la participante a la que sacaría Valentina Taguado de MasterChef Celebrity?

Y aunque la participante no reveló detalles, si dejó claro que ante la más mínima posibilidad, está dispuesta a jugar y aprovechar este beneficio a su favor, y no solo eso, también dejó en evidencia que, si pudiera eliminar a alguien sería a Violeta Bergonzi.

"Para mí la competencia directa es violeta, "ay no es que Alejandra es la mejor cocinera", no Violeta, la sacaría a ella", señaló durante el programa.

Así mismo, la cocinera recordó la vez en la que también se ganó una ventaja que terminó utilizando para ponerle el delantal negro a Alejandra Ávila, y aunque en su momento a la actriz le molestó, eso no fue impedimento para que siguieran siendo "amiguitas".

Por ahora, millones de televidentes esperan conocer de qué se trata la mencionada ventaja que, muy seguramente, llegará para poner a temblar la cocina más importante del mundo.