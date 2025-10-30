Melissa Gate presentó a su ‘nueva bebé’ y sorprendió con los detalles

Una vez más, Melissa Gate, volvió a llamar la atención en redes sociales, al compartir sorpresivamente unos videos en los que presumió a la que sería su nueva compañía.

¿Cuál es la nueva bebé de Melissa Gate? La influenciadora sorprendió con confesión

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido aparece con frecuencia, nuevamente dio de qué hablar al mostrar en sus historias a su nueva bebé.

"Baby Antonella", escribió la influenciadora que luego procedió a contarle a sus seguidores cuáles eran lo juguetes que le había comprado. "Pijama nueva y juguetes nuevos, tiene sus platicos, sus teteros, cepillo de dientes, crema dental, una colonia, un vasito para que tomes el té, un patico y unos dados", agregó.

¿Melissa Gate presumió a su nueva bebé? ¿De quién se trata?

De acuerdo con los videos que publicó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se trata de una bebé de juguete que habría adquirido recientemente junto a los demás juguetes y algo de ropa para cambiarla.

"Esta es la nueva bebé, pero, todavía no le hemos buscado un nombre, no es como Antonella, pero la compre para sacarle todas esas cosas, miren la vestí con esta ropa y miren que si le queda", señaló Melissa mientras seguía mostrando la muñeca que, primero llevaba un conjunto color rosa y luego uno color gris de rayas.

Aunque se trata de un nuevo juguete, al parecer la antioqueña estaría disfrutando de su adquisición, pues en una de las historias aseguró que se vale jugar, dando a entender que, sin importar la edad, al parecer prefiere sacar a flote los deseos de su niña interior.

¿Melissa Gate confirmó su participación para el reality 'La casa de Alofoke'?

Cabe señalar que, en días anteriores, Melissa fue tendencia al confirmar en sus cuentas personales que participará en La casa de Alofoke, un reality de convivencia que se realizará en República Dominicana y que es la competencia directa de 'La Mansión de Luinny', el formato en el que se encuentran Karina García y Yina Calderón.

Hasta el momento, la influenciadora no ha revelado con exactitud cuándo será su llegada a este destino, pues dejó claro que debe atender una citación en la Fiscalía que cambiaría sus planes.