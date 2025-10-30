"Tulio Recomienda" preocupa a sus fans al revelar que perdió la audición

Tulio Zuluaga, conocido en redes sociales como "Tulio Recomienda", encendió las alarmas entre sus seguidores al compartir una noticia que dejó a muchos preocupados.

En un reciente video confesó que perdió por completo la audición en su oído izquierdo, un hecho que lo tomó por sorpresa y que, según explicó, aún está siendo evaluado por especialistas.

¿Qué le pasó a Tulio Zuluaga?

Tulio explicó que la pérdida auditiva ocurrió de manera repentina, un día, al despertar, notó que no podía escuchar absolutamente nada del lado izquierdo y creyó que se trataba de una molestia pasajera o de una obstrucción temporal, pero al ver que la situación no mejoraba, decidió acudir al médico.

Le realizaron varios exámenes para determinar la causa exacta, aunque por ahora no se ha confirmado un diagnóstico definitivo.

“Fue algo muy extraño. Me levanté y simplemente no escuchaba nada por el oído izquierdo. Pensé que se me iba a pasar, pero no ocurrió”, Explicó.

El creador de contenido, que ha construido una gran comunidad en torno a la gastronomía colombiana y su apoyo a los emprendedores del sector, señaló que está siguiendo las recomendaciones médicas y que se encuentra en tratamiento, a la espera de una evolución favorable.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Tulio Zuluaga ante la noticia?

Miles de seguidores y colegas le enviaron mensajes de apoyo y aliento tras conocer la noticia y en cuestión de horas, las redes sociales de Tulio se llenaron de comentarios deseándole pronta recuperación y agradeciéndole por su constante entrega al trabajo, incluso en momentos difíciles.

El creador de Tulio Recomienda atraviesa un duro momento de salud: “No escucho absolutamente nada del oído izquierdo”. Foto Canal RCN

A pesar del difícil momento, Tulio aseguró que mantendrá su actitud positiva y seguirá activo en sus proyectos, aunque con un ritmo más prudente mientras se recupera.

¿Qué sigue para Tulio Recomienda en su proceso de recuperación?

En su publicación comentó que los especialistas le han recomendado mantener la calma y no adelantarse a los resultados, y explicó que está realizando estudios más detallados para conocer el motivo exacto de la pérdida auditiva, y que por el momento está recibiendo tratamientos para intentar recuperar parte de la audición.

Tulio Zuluaga conmueve a sus seguidores al confesar que perdió la audición de un oído. Foto Freepik

Tulio finalizó su mensaje agradeciendo a su comunidad por el cariño recibido y prometió mantenerlos informados sobre su estado de salud mientras sigue en su misión de impulsar a los pequeños negocios del país.