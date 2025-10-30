Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Gaitán mostró a su hijo tras el bautizo: este es su gran parecido

Carolina Gaitán presumió a su hijo Salomón en su bautizo y fans se sorprenden con el gran parecido que tienen.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Carolina Gaitán mostró a su hijo tras su bautizo: este es su gran parecido
¿Cómo luce el hijo de Carolina Gaitán en la actualidad? | Foto: Canal RCN

Una de las cantantes y actrices colombianas más destacadas del país es Carolina Gaitán, quien ha tenido la oportunidad en demostrar sus polifacéticos talentos, en especial, por su gran participación en ‘Rojo Carmesí’, una producción del Canal RCN.

Además, Carolina Gaitán se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras compartir mediante sus redes sociales su gran faceta como madre desde que dio luz a su primogénito Salomón, quien se ha convertido en su mayor fuente de inspiración.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la especial celebración que Carolina Gaitán le hizo a su hijo?

Recientemente, Carolina Gaitán se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras sorprender a sus seguidores con el gran parecido que tiene con su hijo Salomón, su primer hijo y el gran amor de su vida.

Artículos relacionados

La actriz compartió hace unos días en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, el especial momento que vivió a nivel personal tras celebrar el bautizo de su hijo:

“Bautizado mi bebito. Compartirle mi espiritualidad a mi hijo desde las tradiciones familiares y junto a nuestras familias amadas, es una felicidad infinita. ¿Sienten parecido?”, agregó Carolina Gaitán.

Carolina Gaitán mostró a su hijo tras su bautizo: este es su gran parecido
¿Hace cuánto tiempo Carolina Gaitán se convirtió en madre? | Foto: Canal RCN

En las fotografías se evidencia que Carolina Gaitán disfrutó de un especial momento junto a su hijo Salomón, compartiendo varios de sus intereses y dándole un especial ejemplo a seguir; siendo una madre ejemplar.

¿Quién es el padre del primer hijo de la actriz Carolina Gaitán?

Es clave mencionar que desde que la distinguida intérprete se convirtió en madre, muchos de sus seguidores se han sorprendido con la identidad del padre de Salomón, quien es Samir Helo.

Carolina Gaitán mostró a su hijo tras su bautizo: este es su gran parecido
¿Qué proyectos tiene en la actualidad Carolina Gaitán? | Foto: Canal RCN

Además, Carolina ha demostrado ser una madre ejemplar, pues ha tenido la oportunidad en presumir el especial vínculo que tiene con su hijo, quien se ha convertido en fuente de inspiración.

Entre tanto, la cantante suele compartir varios detalles de su vida personal a través de sus redes sociales en el que no solo disfruta de su enriquecedora faceta como madre, sino que también de viajar, conociendo distinguidos países a nivel internacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón imitó a Yina Calderón Juliana Calderón

Juliana Calderón sorprendió al disfrazarse y hacerse pasar por Yina Calderón: así lució

Juliana Calderón aprovechó Halloween y la ausencia de Yina Calderón por su participación en La mansión de Luinny para imitarla.

Marcela Reyes confesó si es un personaje en redes sociales Marcela Reyes

Marcela Reyes hizo inesperada confesión tras directa pregunta de un seguidor

Marcela Reyes habló por primera vez sobre algo que le han cuestionado desde que se volvió reconocida: "No soy un personaje".

Marlon Solórzano confirmó que terminó con Yana Karpova Marlon Solórzano

¡Yana Karpova y Marlon Solórzano terminaron! Así lo confirmó el influenciador

Marlon Solórzano rompió el silencio y contó las razones por las que pusieron fin a su relación con la modelo rusa Yana Karpova.

Lo más superlike

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón sufrió quemadura en MasterChef Celebrity, ¿cómo sucedió?

Claudia Bahamón ingresó a las estaciones para ayudarles a los participantes, sin embargo, sufrió un susto en plena cocinada.

Paola Jara está a pocos días de dar a luz Paola Jara

Paola Jara emociona a sus fans con emotivo video a pocos días de dar a luz: "Mi vida cambiará"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada