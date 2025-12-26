Falleció Perry Bamonte, integrante de The Cure y leyenda del rock a sus 65 años

El mundo del rock está de luto tras conocerse el fallecimiento de Perry Bamonte, integrante de The Cure.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Perry Bamonte?

Perry Bamonte, guitarrista y miembro histórico de The Cure, falleció a los 65 años en su casa durante la Navidad, tras una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por la banda a través de un comunicado oficial.

“Con una profunda tristeza, confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero, Perry Bamonte, quien falleció en su hogar en medio de la Navidad después de una corta enfermedad”, expresó el grupo.

Como era de esperarse, esta noticia ha conmocionado al mundo del rock y en redes sociales fanáticos de la agrupación inglesa y del guitarrista han expresado su tristeza y sorpresa.

Asimismo, varios integrantes y exintegrantes de la agrupación han expresado su consternación a través de redes sociales, reconociéndole el talento y esencia a Perry Bamonte.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”.

¿Quién era Perry Bamonte, artista The Cure que falleció?

Bamonte nació en Londres en 1960 y se vinculó a la banda en 1984. Inicialmente formó parte del equipo de gira, para luego convertirse en técnico de guitarra y asistente personal de Robert Smith, vocalista y cofundador del grupo.

Con el tiempo, se consolidó como guitarrista en distintas etapas clave de la agrupación, reconocida por éxitos como Friday I’m In Love. En 2005, Bamonte fue desvinculado de The Cure por razones que nunca se hicieron públicas.

Sin embargo, en 2022 regresó a la banda para integrarse a la gira mundial Shows of a Lost World, con la que recorrieron Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. La gira incluyó más de 80 conciertos, entre ellos la presentación en Colombia el 10 de diciembre de 2023, en la que Bamonte participó.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Perry Bamonte?

Hasta el momento no se han reportado las causas oficiales de la muerte del exintegran de The Cure, Perry Bamonte, por sus familiares o allegados.

Sin embargo, en el comunicado se anunció también que el artista habría fallecido en su casa tras la celebración de Navidad en compañía de sus seres queridos.