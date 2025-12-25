Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo

Shakira es tendencia en redes sociales por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes quienes se graduaron en su fundación.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo
¿Cuál fue el especial gesto que tuvo Shakira? | AFP: Angela Weiss

Shakira se ha convertido en una de las cantantes más destacadas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial por la gran acogida que tuvo durante su recién gira musical ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

Además, la cantante ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el especial gesto que tuvo con varios jóvenes que hacen parte de su ‘Fundación Pies Descalzos’.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el especial gesto que Shakira tuvo con varios jóvenes durante la celebración de navidad?

Es clave mencionar que Shakira no solo se ha ganado el cariño de varios de sus seguidores al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por la gran labor que realiza en su fundación, en la que le garantiza el derecho a la educación a varios jóvenes de escasos recursos.

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo
Shakira es tendencia por su especial gesto. | AFP: Angela Weis

Por esta razón, Shakira ha dividido la atención de varios de sus seguidores al compartir recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más 95 millones de seguidores, expresando las siguientes palabras tras el especial gesto que tuvo con varios jóvenes durante esta época navideña:

“Yo ya recibí mi mejor regalo de Navidad que son estos 415 graduados de nuestros colegios ‘Pies Descalzos’, varios de la Guajira, Quibdó, Barranquilla y Cartagena. Felicidades a todos nuestros estudiantes y al equipo que los han acompañado para realizar sus metas en la vida”, agregó Shakira.

Sin duda, el especial gesto de Shakira ha acaparado la atención mediática de todos sus seguidores al ver que varios jóvenes tuvieron la oportunidad de graduarse de su fundación para continuar con sus proyectos a nivel profesional.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Shakira se convirtió en la artista más taquillera del 2025?

Cabe destacar que Shakira no solo se ha destacado por ser una madre ejemplar, sino que también al ver todos los logros que ha tenido a nivel personal, en especial, desde que terminó su exrelación con Gerard Piqué.

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo
Shakira se convirtió en la artista más taquillera del 2025. | AFP: Jaime Saldarriaga

Artículos relacionados

Así que varias de las melodías más escuchadas mediante las diferentes plataformas digitales de Shakira en los últimos tiempos son: ‘Puntería’, ‘Tiempo sin verte’, ‘Entre paréntesis’ y ‘La fuerte’.

Por su parte, Shakira se convirtió en la artista latina más taquillera del 2025 al contar con la asistencia de miles de sus seguidores durante sus presentaciones en diferentes partes del mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd rompió el silencio sobre embarazo de su pareja Blessd

Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Blessd se pronunció en medio de rumores de embarazo de su pareja e hizo varias revelaciones sobre su vida personal y profesional.

Yeison Jiménez envió mensaje a sus fans de Navidad Yeison Jiménez

Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores con especial mensaje de Navidad, ¿qué dijo?

El cantante Yeison Jiménez no dejó pasar por desapercibido las celebraciones decembrinas y dedicó emotivo mensaje a sus seguidores.

Alejandro Sanz aviva la polémica tras su ruptura con Candela Márquez Alejandro Sanz

Alejandro Sanz aviva los rumores de infidelidad tras su separación: “si vieras quién me consoló”

Las indirectas de Alejandro Sanz y Candela Márquez avivaron especulaciones sobre una posible infidelidad.

Lo más superlike

La Toxi costeña La toxi costeña

Le llueven elogios a la hija de La Toxi costeña por su belleza: así se ven juntas

La hija de La Toxi costeña, Mariana, tuvo un asombroso cambio y ahora cautiva con su apariencia bailando juntas.

James Rodríguez celebró Navidad en un río James Rodríguez

James Rodríguez sorprendió al pasar la Navidad en medio de un río: así fue su celebración

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso Talento internacional

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso

Christian Nodal y Ángela Aguilar revelan nuevos detalles de boda Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal revelan cuándo y dónde será su boda religiosa

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de navidad que ha deseado durante años Alejandro Estrada

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió