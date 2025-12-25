Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo

Shakira se ha convertido en una de las cantantes más destacadas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial por la gran acogida que tuvo durante su recién gira musical ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’.

Además, la cantante ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el especial gesto que tuvo con varios jóvenes que hacen parte de su ‘Fundación Pies Descalzos’.

¿Cuál fue el especial gesto que Shakira tuvo con varios jóvenes durante la celebración de navidad?

Es clave mencionar que Shakira no solo se ha ganado el cariño de varios de sus seguidores al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por la gran labor que realiza en su fundación, en la que le garantiza el derecho a la educación a varios jóvenes de escasos recursos.

Por esta razón, Shakira ha dividido la atención de varios de sus seguidores al compartir recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más 95 millones de seguidores, expresando las siguientes palabras tras el especial gesto que tuvo con varios jóvenes durante esta época navideña:

“Yo ya recibí mi mejor regalo de Navidad que son estos 415 graduados de nuestros colegios ‘Pies Descalzos’, varios de la Guajira, Quibdó, Barranquilla y Cartagena. Felicidades a todos nuestros estudiantes y al equipo que los han acompañado para realizar sus metas en la vida”, agregó Shakira.

Sin duda, el especial gesto de Shakira ha acaparado la atención mediática de todos sus seguidores al ver que varios jóvenes tuvieron la oportunidad de graduarse de su fundación para continuar con sus proyectos a nivel profesional.

¿Cuál fue la razón por la que Shakira se convirtió en la artista más taquillera del 2025?

Cabe destacar que Shakira no solo se ha destacado por ser una madre ejemplar, sino que también al ver todos los logros que ha tenido a nivel personal, en especial, desde que terminó su exrelación con Gerard Piqué.

Así que varias de las melodías más escuchadas mediante las diferentes plataformas digitales de Shakira en los últimos tiempos son: ‘Puntería’, ‘Tiempo sin verte’, ‘Entre paréntesis’ y ‘La fuerte’.

Por su parte, Shakira se convirtió en la artista latina más taquillera del 2025 al contar con la asistencia de miles de sus seguidores durante sus presentaciones en diferentes partes del mundo.