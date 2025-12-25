Yeferson Cossio celebró la navidad junto a su familia luego de su operación en el corazón: así fue

Uno de los creadores de contenido digital con gran influencia en el país es Yeferson Cossio, quien se ha dado a conocer no solo por su polémica personalidad, sino que también, al demostrarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal.

Además, el influenciador, ha acaparado la atención mediática en los últimos días al confesarles a sus seguidores que tuvo que ser operado de urgencia tras varias complicaciones que presentó en su corazón.

¿Cuál fue el difícil momento por el que atravesó Yeferson Cossio por fallas en su corazón?

Hace pocos días, Cintia Cossio, su hermana menor y su novia, Carolina Gómez, compartieron mediante sus redes sociales, varios detalles acerca del complicado estado de salud por el que atravesó Yeferson Cossio.

¿Cuál fue el complicado estado de salud por el que atravesó Yeferson Cossio? | Foto: Canal RCN

Así también, el creador de contenido digital suele compartir varios detalles de su vida mediante sus redes sociales, en las que sus seguidores están al tanto de los diferentes acontecimientos que suele tener en su vida cotidiana.

Por esta razón, Yeferson Cossio subió hace poco en sus redes sociales, que tuvo que ser remitido a urgencias al tener fallas en el corazón, tal como lo diagnosticaron especialistas médicos.

Desde luego, la novia del influenciador, Carolina Gómez, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, que el creador estaba teniendo varias dificultades de salud a causa de falta de sueño y tener un alto nivel de estrés por su trabajo.

Así celebró Yeferson Cossio la navidad junto a su familia. | Foto: Canal RCN

¿Cómo celebró Yeferson Cossio la navidad junto a su familia?

Es clave mencionar que Yeferson Cossio reapareció hace dos días a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de doce millones de seguidores, asegurando que se encontraba estable.

Con base en esto, el influenciador, compartió un video en sus redes sociales en las que se refleja que ya fue dado de alta y disfrutó la especial compañía de sus hermanas, allegados y su pareja, quienes se han convertido en una fuente indispensable en su vida, expresando las siguientes palabras: