Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores con especial mensaje de Navidad, ¿qué dijo?

El cantante Yeison Jiménez no dejó pasar por desapercibido las celebraciones decembrinas y dedicó emotivo mensaje a sus seguidores.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Jiménez envió mensaje a sus fans de Navidad
Yeison Jiménez les expresó su cariño a sus seguidores. (Foto Canal RCN)

Yeison Jiménez se lista como uno de los cantantes de música popular más escuchados y comentados en Colombia, por lo sus publicaciones no pasan por desapercibido.

Yeison Jiménez sorprendió a sus fans con mensaje previo a Navidad

En vísperas de la Navidad, Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje especial a través de sus redes sociales, donde aprovechó la fecha para expresar sus sentimientos y enviar buenos deseos a quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera.

El cantante de música popular se mostró cercano y agradecido, resaltando la importancia de valorar a la familia y los momentos compartidos en estas fechas.

Además, dedicó unas palabras de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo constante, asegurando que cada mensaje y muestra de cariño ha sido fundamental en su crecimiento personal y profesional en los últimos años.

Yeison Jiménez fue captado en ambulancia
Yeison Jiménez envió mensaje a sus fans de Navidad. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje de Yeison Jiménez para sus seguidores?

Yeison Jiménez quiso desearles una feliz Navidad a sus seguidores, invitándolos a aprovechar esta celebración en compañía de sus seres queridos.

Quiero desearles una feliz Navidad, hoy 24 de diciembre, una de las noches más especiales que tenemos nosotros como familia colombiana. Qué estén en familia y que estén con toda la gente que aman.

La publicación no tardó en generar reacciones, pues cientos de fans comentaron el mensaje y le devolvieron los buenos deseos, destacando la sencillez y calidez del artista.

Yeison Jiménez dejó ver el vínculo especial que mantiene con su público y la cercanía que lo caracteriza, incluso en fechas tan significativas como la Navidad.

Familiaaa, hoy es una noche pa abrazar, pa agradecer y pa estar cerquita de los que amamos, demos gracias por un año más y por esas personas que tenemos al lado, que eso vale más que cualquier regalo material. Dios los bendiga, los amo con el corazón.

¿Cuánto cobra Yeison Jiménez por concierto?

Yeison Jiménez se ha posicionado en la industria musical con sus canciones de despecho y llenas de sentimiento.

Precisamente, el manizaleño ha expresado en más de una ocasión que es uno de los artistas mejores pagos dentro del género popular en el país.

Aunque no hay una cifra exacta de cuánto cobra el artista a cierre del 2025, el cantante ha revelado en diferentes entrevistas que su precio supera los 150 millones de pesos por concierto.

Yeison Jiménez se cae en pleno concierto
Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular que más cobra en Colombia. (Fotos AFP)
