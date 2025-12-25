James Rodríguez sorprendió al pasar la Navidad en medio de un río: así fue su celebración

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, sorprendió a sus seguidores tras la noche de Navidad al mostrarles cómo celebró esta fecha.

¿Cómo celebró James Rodríguez Navidad?

El volante colombiano compartió imágenes de su celebración en un entorno natural, donde se le vio relajado, disfrutando de un río y alejándose del ruido habitual de las fiestas tradicionales.

Las postales reflejaron a un James tranquilo, sonriente y enfocado en recargar energías de cara a lo que viene en el 2026 a nivel deportivo.

James Rodríguez compartió un carrusel de fotografías en las que se mostró disfrutando de una mañana de río en una cascada que encontró luego de hacer senderismo.

James Rodríguez celebró Navidad en medio de un río. (Foto AFP: Raúl Arboleda).

¿Por qué James Rodríguez no celebró Navidad con sus hijos?

Estas imágenes del futbolista colombiano han sorprendido a sus seguidores porque más allá de mostrar el plan que decidió hacer el futbolista tras la Navidad, lo que llamó la atención a muchos es no haber visto al jugador con sus hijos en estas fechas decembrinas.

El capitán de Colombia normalmente en años anteriores compartía fotos de sus celebraciones navideñas en las que su familia eran protagonistas, en especial su mamá, hermana y su hijo Samuel.

Sin embargo, hasta el momento el '10' de Colombia dejó ver que pasó estas fechas solo y que se decantó por un plan deportivo y natural tras la Nochebuena.

¿Qué se sabe del futuro de James Rodríguez de cara al Mundial 2026?

El panorama de James Rodríguez vuelve a estar rodeado de expectativas tras su salida del León de Guanajuato. Aunque el colombiano dejó pinceladas de su talento, el proyecto no terminó de cuajar y el club optó por no darle continuidad.

Desde entonces, su nombre ha empezado a sonar con fuerza en el mercado, especialmente en México y en la MLS, donde varios equipos estarían atentos a su situación.

No obstante, en las últimas horas surgió una versión que toma mayor fuerza y lo ubica lejos de Norteamérica. De acuerdo con información divulgada por el medio mexicano TV Azteca, en Brasil analizan seriamente la posibilidad de repatriar al volante creativo.

Sao Paulo, equipo en el que James ya tuvo un paso previo, lo tendría nuevamente en carpeta y habría avanzado en una propuesta económica con la que buscarían seducir al cucuteño, convencidos de que aún puede aportar jerarquía y experiencia al equipo.