¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad? Aquí la lista y cómo se hace la petición

La Navidad es de las épocas más festivas del año en Colombia y otros países que adoptaron la tradición de compartir en familia y dar regalos, aunque los deseos también se hacen presentes.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Qué se hace el 24 de diciembre?

Lo común de la Nochebuena es esperar a que transcurra el 24 de diciembre y a las 12 de la media noche recibir la Navidad, que prácticamente es el 25 de diciembre.

En ese momento, es decir, a la media noche, se desea la feliz Navidad entre familiares, amigos, allegados y se dan regalos, pero también hay acciones que permanecen con el tiempo y una de ellas son las peticiones.

Los regalos de Navidad pueden significar amor | Foto de Freepik.

Varias personas tienen la tradición de pedir los populares 12 deseos de Navidad, todos enfocados en el éxito y la prosperidad.

Por este motivo, vale la pena hacer un recuento de cuáles son esas peticiones que se comunican en esta fecha especial, días antes del Año Nuevo.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad?

Los 12 deseos de Navidad no necesariamente se deben hacer a las 12 de la medianoche o después de esta hora, sino que otra alternativa es en la cena de Nochebuena, la cual se sirve dependiendo de cada familia o grupo.

Dicho todo lo anterior, gracias al poder de la difusión en redes sociales y el avance de internet, se concluye que los 12 deseos para pedir en Navidad son los compartidos a continuación:

Amor Éxito Fe Salud Armonía Esperanza Paz Bondad Amistad Respeto Alegría Felicidad

Para pedir los 12 deseos de Navidad, cada persona se pone en disposición de hacer la petición al Todopoderoso y en medio del agradecimiento se hace el ruego, la cual puede ser el colectivo o de manera individual.

Los deseos de Navidad hacen parte de creencias | Foto de Freepik.

Artículos relacionados Curiosidades ¿Qué significa que a una persona no le guste la Navidad? Puede tener el síndrome Grinch

Los 12 deseos de Navidad hacen parte de una creencia, lo que significa que nadie está obligado a hacerlos, pues todo depende de los gustos y afinidades de cada quien.

Inclusive, para algunos estas fechas no toman relevancia y las perciben común y corriente; se trata de saber respectar las inclinaciones que cada persona tiene en su vida y modo de ver el mundo.