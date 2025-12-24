¿Qué significa que a una persona no le guste la Navidad? Puede tener el síndrome Grinch

Una de las fechas que las personas más esperan en el año es la Navidad, entre el 24 y 25 de diciembre las celebraciones se hacen presentes, dependiendo el territorio, la cultura y demás tradiciones.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Qué pasa con los que no les gusta la Navidad?

Por lo general, a la Navidad se le relaciona con compartir, alegría y sensaciones de plenitud, pero no ocurre en todos los casos porque hay personas que no disfrutan de esta época; de hecho, les pasa todo lo contrario porque les da estrés y presentan otros signos negativos.

No todas las personas disfrutan de la Navidad | Foto de Freepik.

Aunque podrían ser llamados como los populares "agua fiestas", lo cierto es que se trata algo que vale la pena analizar.

Desde el campo de la psicología, la conducta humana trae consigo significados y uno de ellos se adopta para aquellos sujetos a los que no les gusta la Navidad.

Acudiendo a recopilaciones del blog Psicopartner, existe un síndrome que es catalogado como el Grinch, tal como el personaje de película que no simpatiza con la Navidad.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Qué es el síndrome Grinch?

Dicho síndrome se relaciona con aquellas personas que tienen "aversión" a la Navidad, así lo explican.

De acuerdo con lo que se consigna en el citado escenario digital, el síndrome Grinch ocurre en general; va desde no querer las decoraciones navideñas, hasta od1ar la música y evitar cualquier contacto con los demás.

El personaje del Grinch es muy famoso en el mundo | Foto Dylan Buell / AFP.

¿Cómo se identifica el síndrome Grinch?

De hecho, para identificar el síndrome del Grinch, se comparten las siguientes características con significados:

Se trata de una persona que al ver a los demás felices, le da enojo y no tolera la Navidad.

Prefiere estar en casa y evadir cualquier celebración de la época.

No le agrada recibir ningún tipo de regalo u obsequio, tampoco disfruta hacerle un regalo a alguien.

Dado el caso en el que vaya a una reunión familiar, lo hace por obligación y no por iniciativa propia.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón le da la razón a WestCol y arremete contra Karina García, ¿qué le pasó?

Desde la psicología, se explica que es común que a una persona no le guste la Navidad, así que se aconseja comprender que se trata de una temporada del año y nada más.