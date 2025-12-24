Yina Calderón le da la razón a WestCol y arremete contra Karina García, ¿qué le pasó?

Aunque Yina Calderón había dicho que en lo posible iba a dejar a un lado a su examiga Karina García, todavía es el momento en el que la empresaria menciona a la modelo en redes sociales.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Por qué se avivó la rivalidad entre Yina Calderón y WestCol?

Hace poco, se avivaron las diferencias entre Yina Calderón y el streamer WestCol. Esto se dio porque el joven dio una entrevista en la que se fue en contra de la polémica empresaria.

En efecto, Yina Calderón no se quedó callada y le respondió. No obstante, antes de todo este meollo, fue mencionada Karina García por una transmisión en vivo que hizo con WestCol, ambos en la cocina de su casa.

Lo que ocurrió fue que la empresaria de fajas dijo que WestCol mencionó que Karina, quien es su amiga, no debería volver a un reality, mucho menos con Calderón.

Karina García tuvo un 2025 con alta visibilidad | Foto del Canal RCN.

¿Qué tachó Yina Calderón de Karina García?

La polémica exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 arremetió en contra de su examiga, a la vez que dio a entender que ella ya se encuentra en otro nivel para que ambas estén en el mismo lugar.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

"Es la primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con WestCol. Yo nunca pensé decir esto y estoy de acuerdo, es verdad, ella (Karina) no tiene que ir más a realities, ella no la da para eso, menos al lado mío, porque es que yo ya estoy a otro nivel", aseguró.

De hecho, Yina remarcó que dado el caso en el que vuelva a las producciones de convivencia lo hará únicamente si se trata de algo "pesado", puesto que considera que es una mujer controversial.

En ese orden de ideas, comunicó que lo que ella necesita son contrincantes fuertes, más elevados que los que tuvo en República Dominicana. Inclusive, despertó la posibilidad de que viaje España a un reality.

Artículos relacionados Juan Ricardo Lozano ¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse

Este 2025 ha sido de los más polémicos para Yina Calderón. La empresaria se pudo el apodo de "villana" y adjuntó este personaje en su vida.