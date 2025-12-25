Jessica Cediel rompió el silencio y respondió a críticas tras muerte de su padre: "Qué falta de empatía"

La presentadora Jessica Cediel ha sido tema de conversación en los últimos días tras la pérdida de su padre el pasado 20 de diciembre y por el revuelo que han generado unas fotografías suyas del día del velorio.

Jessica Cediel estalló en redes tras duras críticas luego de la muerte de su padre

La presentadora ha sido duramente criticada por haber subido varias fotografías junto a su familia posando junto al féretro de su padre en medio de su sepelio.

En las imágenes se ve a Jessica Cediel con otros allegados posando de manera tranquila y con ropa de color claro, un gesto que generó duras críticas en redes sociales.

A la influenciadora le criticaron el hecho de haberse tomado fotos junto al féretro y segundo por subirlas a sus redes sociales como cualquier publicación común y corriente.

Precisamente, la influenciadora Tuti Vargas expresó su completo desacuerdo con Jessica Cediel y le lanzó una fuerte crítica a través de redes sociales, la cual la presentadora le respondió recientemente.

Jessica Cediel compartió imágenes del sepelio de su padre y generó reacciones en redes. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)

¿Cómo respondió Jessica Cediel a las críticas que ha recibido tras la muerte de su padre?

La presentadora compartió un primer mensaje en colaboración con una de sus familiares en donde expresaron su descontento ante la falta de empatía según ellas de las personas.

Hay gente tan vacía que da lástima.

En su mensaje defendieron su postura por haber compartido fotos de ese momento difícil para ellas.

Esta señora habla en sus propias redes de permitirse sentir, para su información eso fue lo que sentimos y por eso así mismo lo expresamos.

Según la presentadora así como le rindieron homenajes en vida, también lo querían hacer en su despedida de este plano terrenal.

Si tuvimos tiempo y disposición para honrarlo en vida en nuestras redes también lo haremos en la muerte, así usted no lo comparta.

Asimismo, criticó con dureza el hecho que una persona se tomara el tiempo de grabar un video opinando del dolor de otras personas según ella para poder 'figurar' en redes sociales y de asegurar que era 'teatro' lo que ella y su familia estaban haciendo tras la muerte de su padre.

Se nota que su contenido es tan conveniente cuando el dolor es suyo. Para la próxima que se meta en la vida ajena, edúquese un poco en contexto antes de hablar.

¿Jessica Cediel le contestó a la Tuti Vargas?

Jessica Cediel en otra de sus historias le mandó un mensaje directo a una persona que según ella se burló del dolor suyo y de su familia con sus declaraciones.

Señora deje de ser atrevida con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta.

La presentadora aseguró que "cada quien vive el duelo a su manera, nadie tiene la última palabra al respecto", dejando claro que no se arrepentía de lo que había hecho y la forma en que expresó su dolor.

Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de mi familia.