Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Descubre por qué diciembre puede afectar tu salud y qué hábitos recomiendan los expertos para disfrutar la Navidad sin agotarte.

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente.
La llegada de la Navidad suele estar asociada con encuentros familiares, celebraciones y una sensación colectiva de alegría, sin embargo, para muchas personas esta época del año también puede convertirse en un periodo de agotamiento físico y emocional.

Aunque el ambiente invita a romper la rutina, los expertos coinciden en que mantener ciertos límites es clave para prevenir excesos que luego se traducen en malestar, estrés o enfermedades.

¿Por qué las festividades navideñas pueden afectar la salud?

Diciembre concentra una gran cantidad de eventos sociales, viajes, cenas y reuniones familiares, a esto se suma el consumo elevado de alimentos ricos en grasas, azúcar y alcohol, así como la alteración de los horarios de sueño.

Además, el componente emocional juega un papel importante, mientras algunos viven estas fechas con entusiasmo, otros pueden experimentar tristeza, nostalgia o ansiedad, especialmente si atraviesan duelos, dificultades económicas o conflictos familiares.

¿Cómo manejar el estrés y las emociones durante diciembre?

Antes de asistir a reuniones o comprometerse con múltiples planes, es importante evaluar cómo se siente cada persona tanto física como emocionalmente e identificar señales como agotamiento, irritabilidad o falta de energía permite tomar decisiones más saludables.

Dormir pocas horas de manera continua puede afectar el estado de ánimo y aumentar la vulnerabilidad al estrés, por lo que se recomienda practicar técnicas de respiración, meditación o simplemente tomarse momentos de pausa durante el día puede ayudar a reducir la sobrecarga emocional.

¿Qué hábitos ayudan a cuidar el cuerpo en esta temporada?

Los expertos aconsejan mantener una alimentación equilibrada, sin caer en restricciones extremas ni en excesos constantes, disfrutar de los platos tradicionales es posible si se hace con moderación y se acompaña de una adecuada hidratación.

Por último, los especialistas sugieren extremar cuidados en espacios llenos de personas, sobre todo si se presentan síntomas de gripe o resfriado, pues cuidarse durante las festividades no significa dejar de celebrar, sino encontrar un equilibrio entre disfrutar el momento y respetar las necesidades del cuerpo y la mente.

