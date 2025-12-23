Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes rompió el silencio e hizo curiosa confesión sobre su orientación

Marcela Reyes fue indagado por uno de sus seguidores sobre orientación y su respuesta sorprendió a más de uno: así fue.

Juan David Velásquez
Marcela Reyes se sinceró sobre su orientación
Marcela Reyes respondió a duda de un seguidor sobre su orientación. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido y DJ Marcela Reyes se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de recibir una curiosa pregunta en redes sociales sobre su vida privada.

¿Qué reveló Marcela Reyes sobre su orientación?

La exparticipante de Survivor, la isla de los famosos abrió una dinámica de preguntas en sus redes sociales en donde les dio la oportunidad a sus seguidores de indagarle de manera abierta sobre cualquier aspecto en su vida.

Esta oportunidad no pasó por desapercibida entre sus seguidores quienes le empezaron a indagar sobre diferentes temas como su relación amorosa, sus proyectos para el 2026 y también donde le hicieron preguntas inesperadas.

Una de esas preguntas inesperadas fue sobre si había estado con una mujer alguna vez en su vida, una pregunta que la DJ decidió contestar de manera directa y con total sinceridad.

Marcela Reyes se sinceró sobre su orientación. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Marcela Reyes cuando le preguntaron por su orientación?

La pregunta directa fue: "¿Has tenido se*o con mujeres?", ante este cuestionamiento directo, la famosa DJ de guaracha no dudó en afirmar que nunca se ha metido con una mujer.

Marcela Reyes dejó claro que 'nunca' en su vida ha estado ni estará a nivel sentimental o algo por el estilo con una persona de su mismo género.

La Dj fue tan directa al asegurar que le producía nauseas de solo imaginarse este panorama en el que ella estuviese con otra mujer.

No he tenido, ni tendré. Perdón pero me produce asco el solo imaginarlo. Me encanta los hombres.

Como era de esperarse esta respuesta y confesión de la DJ no ha pasado por desapercibido y muchos en redes sociales han estado debatiendo diferentes aspectos.

Por un lado, muchos han cuestionado a la DJ por decir que le daba 'asco' imaginarse esa situación con alguien de su mismo género, no obstante, los seguidores de Marcela la han defendido al asegurar que está bien ser directa con las respuestas y le aplauden su sinceridad.

