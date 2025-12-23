Así ha sido la reacción de la hermana de Messi tras cancelar su boda

La familia Messi atraviesa uno de sus momentos más sensibles luego de conocerse que María Sol Messi, hermana menor de Lionel Messi, sufrió un grave accidente en Miami, Estados Unidos, que obligó a cancelar su boda y a modificar por completo sus planes personales para iniciar un proceso de recuperación largo y exigente.

El hecho ocurrió días antes del matrimonio que María Sol tenía previsto celebrar el próximo 3 de enero en la ciudad de Rosario, la información comenzó a circular en medios argentinos y posteriormente fue confirmada por su madre, Celia Cuccittini, quien explicó que su hija ya se encuentra en el país bajo tratamiento médico y sesiones de rehabilitación.

¿Qué ocurrió en el accidente que sufrió María Sol, hermana de Messi en Miami?

De acuerdo con lo que se ha conocido, María Sol sufrió un accidente de tránsito mientras se encontraba en Miami, según las primeras versiones, habría tenido una descompensación mientras conducía una camioneta, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y chocara contra una pared.

También sufrió una quemadura importante en una de sus manos, lo que aumentó la preocupación inicial sobre su estado de salud y a pesar de la gravedad del cuadro, fuentes cercanas a la familia confirmaron que María Sol nunca estuvo en riesgo vital.

¿Cuál es el estado actual de María Sol, hermana de Messi y cómo avanza la rehabilitación?

La familia decidió trasladarla a Argentina para que pudiera continuar su recuperación cerca de su entorno más cercano, actualmente, María Sol se encuentra en Rosario, donde asiste a sesiones de rehabilitación física enfocadas principalmente en la recuperación de su columna y las extremidades afectadas.

La mamá de Lionel Messi confirmó que su hija tiene vértebras fracturadas y otras lesiones. (Foto Freepik)

Su madre explicó que el proceso será largo y requerirá paciencia, disciplina y cuidados constantes, por esta razón, la boda fue aplazada sin una nueva fecha definida.

¿Por qué el impacto emocional de María Sol, hermana de Messi ha sido tan fuerte para ella?

Más allá de las lesiones físicas, el accidente también ha tenido un fuerte impacto emocional en María Sol, pues a diferencia de su hermano Lionel, ella ha mantenido siempre un perfil bajo y se ha caracterizado por llevar una vida lejos de los reflectores.

Lionel Messi no se ha pronunciado frente al incidente que sufrió su hermana menor, María Sol Messi. (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

Su madre confesó que María Sol se ha mostrado angustiada y sensible, en parte porque no está acostumbrada a enfrentar la atención pública ni a dar declaraciones, y la cancelación de su boda, sumada al dolor físico y al proceso de recuperación, ha hecho que este momento sea especialmente difícil para ella.