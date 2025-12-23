Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Karina García es tendencia tras defender las polémicas galletas navideñas de la India

Isabella Vargas hizo inesperado comentario sobre las polémicas galletas navideñas preparadas en la India.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
hija de Karina García habla sobre las polémicas galletas de la India
hija de Karina García habla sobre las polémicas galletas de la India. (Foto Canal RCN).

Isabella Vargas, hija mayor de Karina García, sorprendió a sus seguidores al defender las polémicas galletas navideñas de la India que han generado controversia en redes sociales por su supuesta forma de preparación.

¿Por qué las galletas navideñas de la India han generado debate en redes sociales?

A inicios de diciembre comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraban cómo supuestamente se producían las icónicas galletas navideñas de empaque metálico provenientes de la India. Estas grabaciones sugerían que eran elaboradas en condiciones precarias, con lugares insalubres y empleados sin la debida protección, similar a algunos videos de comida callejera en el país.

Hija de Karina García genera debate por su inesperado apoyo a galletas navideñas indias
Hija de Karina García genera debate por su inesperado apoyo a galletas navideñas indias. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, todo parece ser parte de un mito, ya que la marca oficial de estas galletas decidió mostrar la producción real, destacando la maquinaria limpia y en perfecto estado, así como a su personal con el debido uniforme, dejando en evidencia que los videos que circulaban no reflejaban la realidad.

¿Qué dijo Isabella Vargas sobre las icónicas galletas navideñas de la India?

Con una fotografía publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde suma una gran cantidad de seguidores, Isabella Vargas presumió su caja de galletas metálica directamente de la India para mostrar su postura frente a la polémica que rodea este producto.

Hija de Karina García defiende galletas navideñas de la India y se vuelve tendencia
Hija de Karina García defiende galletas navideñas de la India y se vuelve tendencia. (Foto Canal RCN).

Vestida de Papá Noel versión mujer, la joven influenciadora destacó que no importaba en qué país se prepararan las galletas, ella seguiría disfrutándolas sin ningún tipo de remordimiento o incomodidad.

“Pueden prepararlas como sea, pero ricas no va a dejar de ser”, afirmó.

La publicación rápidamente generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes debatieron entre los que apoyan su postura y los que cuestionan el consumo de estas galletas, pese a que ya fue aclarado el cómo son preparadas realmente.

Comentarios como: “no entiendo por qué tanto alboroto, son galletas, disfrútenlas en paz”, “Yo no las probaría ni loca, pero cada quien con su gusto”, “Jajaja, yo también las amo, no importa de dónde sean”, fueron algunos de los que destacaron en la publicación de la joven influenciadora.

