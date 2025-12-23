Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Rausch reapareció enamorado tras anunciar su salida del país, ¿qué dijo?

En las últimas horas, Jorge Rausch sorprendió al compartir fotografías en las que derrochó amor junto a su actual pareja.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Rasuch derrochó amor en reciente publicación con su novia. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Jorge Rausch, uno de los jurados de MasterChef Celebrirty, nuevamente sorprendió tras compartir una publicación en la que derrochó amor junto a Alejandra Rosales, su actual pareja.

¿Qué publicó Jorge Rausch tras anunciar su salida del país?

Esta nueva aparición del reconocido chef se dio luego de que hiciera oficial su salida del país por varias semanas, dejando ver que se tomaría unas merecidas vacaciones en otro país.

En la publicación, que fue compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, se puede apreciar a Jorge y Alejandra posando juntos a la cámara disfrutando de un momento especial desde uno de los lugares más turísticos de Colombia: El peñol, ubicado en el municipio de Guatapé en Antioquia.

¿Jorge Rausch se fue de Colombia? Estas fotos los confirmaron

Además de captar la atención de los internautas, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los internautas y fue precisamente la descripción del post, pues allí dejó ver que posiblemente el reencuentro será pronto, ya que escribió lo siguiente: “esperándote ya”.

Hasta el momento se desconoce en qué destino pasarán las próximas semanas la pareja de famosos, lo que sí es un hecho, es que ambos derrochan amor constantemente y deslumbran con románticas fotos que demuestran la gran conexión que tienen.

¿Quién es la novia de Jorge Rausch?

Cabe señalar que, desde que el jurado de MasterChef Celebrity confirmó su relación con la joven Dj, continúan llamando la atención de los medios y el público, especialmente porque con frecuencia se les ve compartiendo en diferentes espacios en donde el amor es protagonista.

Respecto a quien es la mujer que conquistó el corazón de Jorge, se sabe que es una Dj con amplia experiencia en el género de la electrónica y con presencia en importantes eventos como lo son el Estéreo Picnic, el Baum Festival, el Kannibal Fest en Berlín y el Movistar Arena.

Cabe mencionar, que Rausch sostuvo una relación de varios años con la creadora de contenido Natalia Monsalve, noviazgo que llegó a su fin hace varios meses, pues así lo confirmó el mismo chef al revelar en ese momento que se encontraba soltero, y haciendo claridad de no estar abierto a conocer a nuevas personas.

