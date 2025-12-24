Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Stiven Mesa Londoño mejor conocido como Blessd en el mundo artístico rompió su silencio recientemente en redes sociales en medio de los rumores de embarazo de su pareja.

¿Cuál fue la publicación con la que Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo?

El reguetonero y su pareja se han apoderado de las tendencias en las últimas semanas luego que empezara a coger fuerza un rumor que indica que la influenciadora Manuela QM está embarazada.

Desde hace algunas semanas se ha rumorado que la creadora de contenido Manuela QM estaría embarazada luego de que le vieran una llamativa barriguita.

Precisamente, la influenciador Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo decidió asegurar que una fuente cercana le había confirmado el embarazo de la novia de Blessd.

Una amiguita mía de Medellín entró a una tienda en el Poblado a comprar ropa y oh sorpresa estaba Manuela, actual novia de Blessd, y me dice 'la vieja está embarazada', tiene barriga grande y ella no es mentirosa.

Esta especulación también tomó fuerza luego de que la influencer subiera una historia a través de sus redes sociales, en donde se le ve su abdomen diferente.

Blessd se pronunció en medio de rumores de embarazo de su novia. (AFP / Rodrigo Varela -Foto: Freepik)

¿Qué dijo Blessd sobre el supuesto embarazo de Manuela QM?

El cantante antioqueño quiso romper su silencio recientemente a través de sus redes sociales en donde apareció con varias noticias y mensajes para sus fanáticos.

Hola mi amor soy yo de nuevo jajaja ¿cómo están pues ? ¿Cómo me les ha ido este mes tan chimba y tan familiar? Espero que la estén pasando súper bacano.

El reguetonero aseguró que estaba feliz por seguir dándole a su gente, la que lo vio crecer, alegrías a través de su música, esto porque les dio un concierto gratis recientemente.

Yo por mi parte ando en la Navidad bendita con más de 500 niños en la novena , haciendo el día del adulto mayor , transformando la vida de muchos habitantes de calle y lo que no puede faltar el concierto gratuito para la comunidad del barrio y todo esto ya haciéndolo 3 años consecutivos gracias a DIOS TAMBIÉN.

El antioqueño aseguró que tenía varios 'avisos parroquiales' y noticias por darles, pero que se las iría dando poco a poco.

Para terminar los avisos parroquiales les deseo una feliz Navidad próspero año nuevo y sigan escuchando la música del bendito el artista #1 en Colombia este año.



Aunque el artista paisa no confirmó ni desmintió el tema del embarazo de Manuela QM, para muchos dentro de esas noticias pendientes que aseguró Blessd estaría el tema de los planes a futuro con la influenciadora.