Le llueven elogios a la hija de La Toxi costeña por su belleza: así se ven juntas

El 2025 fue de los años más prósperos para Cindy Ávila, conocida popularmente como La Toxi costeña.

La Toxi costeña estuvo en La casa de los famosos Colombia y allí reveló lo importante que es para ella cumplir con su rol de madre, pues cabe destacar que tiene dos hijos.

En la gran final del reality del Canal RCN, los dos hijos de la intérprete costeña, Johan y Mariana, estuvieron presentes.

¿Por qué la hija de La Toxi costeña llama la atención?

Frente a las cámaras de TV, Mariana, quien es la hija menor de La Toxi, se llevó todos los elogios por su belleza.

La Toxi costeña tiene dos hijas: Johan y Mariana | Foto del Canal RCN.

Pasado el tiempo, ha sido notorio que a Mariana le gustan las redes sociales y por eso aparece en varios videos tendencia con su mamá. Con la Navidad, ambas aprovecharon para bailar en un clip al ritmo de la cantante Kali Uchis.

Recientemente, Kali Uchis sacó una nueva canción que se llama Muévelo, así que La Toxi costeña y su hija se sumaron al trend.

Como era de esperarse, la belleza de Mariana cautivó a los seguidores e internautas, quienes dejaron saber lo que piensan de la hija del exitoso tema de Macta llega.

¿Qué dicen de Mariana, la hija de La Toxi costeña?

La hija de La Toxi es hermosa, eso escribieron una buena cantidad de usuarios digitales. Asimismo, felicitaron a la cantante por vestir a su hija acorde a la edad que tiene, ya que cabe decir que todavía es una niña.

De manera conjunta, otros mensajes son: "Tan linda Marianita", "Parece una muñeca", "Tan linda la niña, Dios te la cuide", se lee en Instagram.

Actualmente, La Toxi costeña está dedicada a su carrera musical, hijos y redes sociales. Tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2025 y ser finalista, la intérprete obtuvo más reconocimiento y eso le ha permitido trabajar en otros aspectos.

La Toxi costeña tuvo un próspero 2025 | Foto del Canal RCN.

En cuanto a sus amistades, se le ha visto con Emiro Navarro y Yina Calderón. La Toxi costeña tiene un público que la apoya, pero también hay quienes no concuerdan con su personalidad.