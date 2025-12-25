Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Por estos videos incrementan los rumores de reconciliación entre Altafulla y su exnovia Rochy

Los internautas empezaron a compartir lo que serían las pruebas entre acercamientos de Andrés Altafulla y Rochy.

Comenzaron a esparcirse videos por los que se dice que, al parecer, habría una reconciliación entre el cantante Andrés Altafulla y su exnovia Rochy.

Altafulla ha sido de los rostros más mencionados este año. El artista ganó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025 y obtuvo más popularidad.

¿Altafulla y su exnovia Rochy se reconciliaron?

Uno de los temas que más genera conversación sobre Altafulla tiene que ver con su vida amorosa, pues cabe mencionar que sostuvo una corta relación con la modelo paisa Karina García.

No obstante, en medio del romance que tuvo con Karina García, figuraba una tercera persona: se trata de Rochy, otra exnovia de Altafulla.

En redes sociales muchos se preguntaban por qué Rochy si ya no era novia de Altafulla, seguía cerca al cantante. Se reveló que ambos quedaron en buenos términos y construyeron una amistad.

Altafulla es exnovio de Karina García | Foto del Canal RCN.COConoce aquí los videos que serían la prueba de que Andrés Altafulla se habría reconciliado con su exnovia de años, Rochy.

Pese a lo dicho, resulta que en las distintas plataformas digitales empezaron a mencionar que habría una reconciliación entre Altafulla y Rochy.

¿Cuáles son los videos de Altafulla y Rochy juntos?

Lo anterior se debe a que internautas notaron "señales" que serían de acercamiento entre el barranquillero y su exnovia.

Debido a estas interacciones, empezaron a despertarse los rumores de lo que sería la reconciliación de la pareja, pero sin ninguna prueba como tal que lo confirme, ya que en los clips se puede observar al ganador de La casa de los famosos Colombia compartiendo no solo con Rochy, también con otros allegados.

"Esta es la famosa Rochy", se escucha en uno de los videos.

 

Las recientes apariciones generaron opiniones de todo tipo, pues el revuelo se hizo presente en las redes sociales. De hecho, resonó el nombre de la modelo Karina García, puntualmente porque algunos dicen que el cantante la habría "usado".

Altafulla
Altafulla tuvo un 2025 exitoso | Foto del Canal RCN.

Asimismo, se pueden denotar opiniones como la de que Rochy sería el amor de la vida de Andrés Altafulla, junto a que si dado el caso lo de la reconciliación sería verdad, la mamá del cantante estaría feliz.

