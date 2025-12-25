Mamá de B-King tuvo su primera Navidad sin su hijo fallecido: "Sigo respirando"

Una de las noticias que conmocionó al país este 2025 fue la muerte del cantante Byron Sánchez, conocido como B-King. Al artista le quitaron la vida en México, país al que arribó para presentar un show sin saber que iba a ser la última vez que iba a estar en el plano terrenal.

La investigación sobre la muerte de B-King arrojaron que se habría tratado de bandas criminales, según las autoridades mexicanas. No obstante, hay incógnitas que todavía están a la deriva.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Carolina Gómez reveló la petición que le hizo Yeferson Cossio antes de su cirugía de corazón

¿Cómo reaccionó la mamá de B-King a la primera Navidad sin su hijo?

La señora Adriana Salazar, mamá del fallecido cantante, ha sido de las más afectadas. A través de redes sociales ha encontrado un refugio para honrar la memoria de su hijo.

En efecto, Adriana Salazar conmovió y despertó distintas sensaciones luego de hacer una publicación debido a que pasó la primera Navidad sin Byron Sánchez.

Mamá de B-King estremece con desgarrador mensaje al cumplir tres meses de muerto | Foto del Canal RCN y Freepik.

Con una video en el que recopiló varios momentos que vivió con su hijo en vida, Adriana Salazar recordó a B-King. Con un mensaje de amor, remarcó que siempre lo tiene presente y aunque no ha sido fácil soportar su ausencia, sabe que en algún momento se volverán a encontrar.

"Solo decir que me sostengo desde el amor más grande que existe, porque el alma de Bay vive en otra dimensión de luz y paz. El dolor me ha transformado; sigo respirando, amando y avanzando, él camina conmigo y nada nos separa, tengo la certeza que nos volveremos a encontrar vida eterna, te amaré por siempre", se lee en la reciente publicación.

¿Cuándo falleció B-King?

B-King fue encontrado sin vida el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, apenas un día después de haber sido reportado como desaparecido en la Ciudad de México junto al DJ Regio Clown, el hecho que estaría relacionado con redes criminales.

Artículos relacionados Epa Colombia Mamá de Epa Colombia abrió su corazón tras primera Navidad sin su hija: "Pronto acabará"

En ese sentido, ya va tres meses de la muerte del artista que enlutó al país y su caso se internacionalizó.