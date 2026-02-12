Yaya Muñoz recibió sorpresiva declaración de Martín Elías Jr.: “Voy a conquistarte”

Yaya Muñoz vivió un momento inesperado junto a Martín Elías Jr., hijo del recordado cantante vallenato Martín Elías, durante un evento público en el que coincidieron y que rápidamente llamó la atención de quienes estaban presentes.

¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y Martín Elías Jr. durante el evento?

Según se observa en el video que circula en redes sociales, ambos se encontraban compartiendo en un espacio rodeado de varias personas cuando Martín Elías Jr. sorprendió al cantarle y dedicarle: “10 razones para amarte”.

Este tema tiene un significado especial dentro del legado musical de su padre, ya que fue una canción que el fallecido artista dedicó en su momento a su esposa, Dayana Jaimes.

El momento generó sorpresa entre los presentes, especialmente porque Yaya Muñoz se mostró visiblemente impactada mientras escuchaba la conocida canción.

Yaya Muñoz fue sorprendida por Martín Elías Jr. tras dedicarle una canción. (Foto: Canal RCN)

Al finalizar el tema, Martín Elías Jr. se dirigió directamente a Yaya con una frase que llamó la atención de los presentes: “Voy a conquistarte”, comentario que provocó reacciones inmediatas entre los internautas al ver el video.

¿Cuál es la situación sentimental de Yaya Muñoz, tras la dedicatoria de Martín Elías Jr.?

Esto ocurre en un momento particular para la creadora de contenido, quien recientemente confirmó el fin de su relación con José Rodríguez.

Ambos mantuvieron un romance durante varios meses luego de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde su historia fue muy seguida por muchos.

Tras varios rumores que circulaban en redes sociales, Yaya aclaró la situación durante una transmisión en vivo, en la que aseguró que la relación había llegado a su final.

Desde entonces, sus seguidores han estado atentos a sus apariciones públicas y a cualquier interacción que genere comentarios, luego de que se viralizará un video de su expareja con otra mujer.

Y aunque Yaya ha sido clara en no revelar los verdaderos motivos de su ruptura, no ha mencionado si sostiene una nueva relación o si continúa soltera.

No obstante, la declaración del hijo de Martín Elías generó sorpresa debido a la gran diferencia de edad que tiene con Yaya.

Por supuesto, el momento también despertó reacciones por el gran parecido físico del joven con su padre fallecido: “Es idéntico al papá”.