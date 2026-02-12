El actor Alejandro Estraday la modelo Yuli Ruiz se ganaron una segunda cena romántica en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se ganaron una cena romántica en La casa de los famosos Colombia?

Durante esta semana El Jefe decidió hacer varios shippeos de algunas posibles parejas en La casa de los famosos Colombia debido a su cercanía y coqueteo.

Varias fueron las parejas que entraron a votación por parte del publico y los ganadores fueron Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, siendo la pareja favorita de los seguidores.

Cabe destacar que, hace algunos días los dos habían tenido una cena romántica luego de que el actor Alejandro Estrada le hubiera hecho dicha petición al Jefe y este le pusiera una misión para poder ser cómplice de su coqueteo.

Yuli Ruiz quedó bastante asombrada al respecto, pues no se esperaba dicha sorpresa por parte del actor agradeciéndole por dicha atención.

Si bien los dos habían dicho que, por ahora no querían un romance, poco a poco se han ido acercando y demostrando la gran conexión que hay entre los dos.

¿Cómo fue la cena romántica de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala, la presentadora Carla Giraldo les dio la noticia de que se habían ganado la cena romántica tras ser la pareja favorita de los televidentes.

Asimismo, les pidió que repitieran el beso que se dieron en la actividad de actuación y ambos cedieron y se dieron un tierno beso.

Posteriormente se fueron al loft para disfrutar de una gran cena romántica, la cual agradecieron.

De igual manera, se cuestionaron sobre qué estaría pasando afuera para que ellos ganaran.

Yuli Ruiz se mostró muy feliz y le agradeció a Alejandro Estrada por el apoyo que ha sido para ella en la competencia.

Por ahora, el actor se encuentra en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia tras haber caído en placa por votos de sus compañeros, estando nominado junto a Valentino, Manuela Gómez, Eidevin, Juan Palau y Jay Torres.