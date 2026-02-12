El presentador, comediante, influenciador y cantante Juanda Caribe recibió una visita muy especial en La casa de los famosos Colombiaa través de la dinámica de 'Congelados'.

¿Quién visitó a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron el segundo 'Congelados' de familiares en el programa causando grandes emociones en ellos.

En esta ocasión el afortunado fue Juanda Caribe, quien recibió la visita de su esposa Sheila Gándara, quien es también la madre de su hija Victoria.

En redes sociales ambos han demostrado que su relación ha sido bastante estable y ejemplar, revelando en repetidas ocasiones cuánto se aman y la gran familia que están construyendo.

La mujer llegó luciendo muy elegante con un atuendo de color vinotinto con su bebé en brazos y un peluche.

La mujer la llenó de mensajes de cariño y elogios, destacando el gran papel que está haciendo.

"Te amo demasiado, lo estás haciendo increíble, eres un ser maravilloso, estamos bien, lo estás haciendo excelente, lo estás haciendo extraordinario. Sigue contagiando con tu risa, alegría, creatividad, inteligencia", le expresó.

Le pidió que no se dejara provocar por nadie que como lo estaba haciendo iba muy bien.

Asimismo, le pasó a la niña para que pudiera tenerla cerca y esta tocó su rostro y le hizo algunos gestos.

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe tras su visita en La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe no tardó en mostrarse conmovido y no aguantó las lágrimas al verlas.

Una vez El Jefe le permitió moverse, rompió en llanto y destacó lo difícil que fue para él no moverse y abrazarlas.

Por su parte, sus compañeros no tardaron en felicitarlo y darle ánimos, además de elogiar la belleza de su esposa y ternura de su bebé.

La esposa de Juanda Caribe le confesó a Carla Giraldo que estaba a punto de llorar, pero no quería mostrarle debilidad y darle fuerza para que siga adelante en el juego.

Cabe recordar que, el pasado martes 10 de febrero Manuela Gómez recibió la visita de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, quien la sorprendió al proponerle matrimonio.