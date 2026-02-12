Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¡Congelados! Juanda Caribe rompió en llanto tras recibir la visita de su esposa y su hija

La esposa de Juanda Caribe conmovió al llegar con su hija en brazos a La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

El presentador, comediante, influenciador y cantante Juanda Caribe recibió una visita muy especial en La casa de los famosos Colombiaa través de la dinámica de 'Congelados'.

Artículos relacionados

¿Quién visitó a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron el segundo 'Congelados' de familiares en el programa causando grandes emociones en ellos.

juanda caribe recibe congelado de su esposa

En esta ocasión el afortunado fue Juanda Caribe, quien recibió la visita de su esposa Sheila Gándara, quien es también la madre de su hija Victoria.

En redes sociales ambos han demostrado que su relación ha sido bastante estable y ejemplar, revelando en repetidas ocasiones cuánto se aman y la gran familia que están construyendo.

La mujer llegó luciendo muy elegante con un atuendo de color vinotinto con su bebé en brazos y un peluche.

La mujer la llenó de mensajes de cariño y elogios, destacando el gran papel que está haciendo.

"Te amo demasiado, lo estás haciendo increíble, eres un ser maravilloso, estamos bien, lo estás haciendo excelente, lo estás haciendo extraordinario. Sigue contagiando con tu risa, alegría, creatividad, inteligencia", le expresó.

Le pidió que no se dejara provocar por nadie que como lo estaba haciendo iba muy bien.

Asimismo, le pasó a la niña para que pudiera tenerla cerca y esta tocó su rostro y le hizo algunos gestos.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe tras su visita en La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe no tardó en mostrarse conmovido y no aguantó las lágrimas al verlas.

Una vez El Jefe le permitió moverse, rompió en llanto y destacó lo difícil que fue para él no moverse y abrazarlas.

juanda caribe recibe la visita de su esposa

Por su parte, sus compañeros no tardaron en felicitarlo y darle ánimos, además de elogiar la belleza de su esposa y ternura de su bebé.

La esposa de Juanda Caribe le confesó a Carla Giraldo que estaba a punto de llorar, pero no quería mostrarle debilidad y darle fuerza para que siga adelante en el juego.

Artículos relacionados

Cabe recordar que, el pasado martes 10 de febrero Manuela Gómez recibió la visita de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, quien la sorprendió al proponerle matrimonio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se besaron y ganaron una cena romántica por el público

Los participantes Alejandro Estrada y Yuli Ruiz ganaron como mejor shippeo en La casa de los famosos Colombia.

Lina Tejeiro causa furor con imágenes de MasterChef Celebrity Colombia y reacción de Greeicy Lina Tejeiro

Lina Tejeiro mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity Colombia y así reaccionó Greeicy

Lina Tejeiro mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity Colombia, lo que generó una emotiva reacción de Greeicy

Alexa y Juanse en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa y Juanse ganaron la prueba de salvación en La casa de los famosos

Alexa y Juanse obtuvieron la victoria en la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Yaya Muñoz fue sorprendida por Martín Elías Jr. tras dedicarle una canción Yaya Muñoz

Yaya Muñoz recibió sorpresiva declaración de Martín Elías Jr.: “Voy a conquistarte”

Martín Elías Jr. sorprendió a Yaya Muñoz al cantarle y dedicarle canción de Dayana Jaimes.

Maluma y Yeison Jimenez Yeison Jiménez

Maluma puso a llorar a todos tras estrenar videoclip con Yeison Jiménez; reveló cómo fue su encuentro

Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer Viral

Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer

Ángela Aguilar compartió un tierno momento con Nodal mientras esperan su boda religiosa. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar comparte romántico momento con Christian Nodal antes de su boda

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones