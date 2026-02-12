Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa y Juanse ganaron la prueba de salvación en La casa de los famosos

Alexa y Juanse obtuvieron la victoria en la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa y Juanse en La casa de los famosos Colombia
Alexa y Juanse ganan salvación en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Alexa Torrex y Juanse Laverde ganaron la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia luego de competir contra Valentino y Beba.

¿Cómo fue la primera prueba de salvación de este 12 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes realizaron nueva prueba de salvación donde todos compitieron a excepción de Juanse Laverde y Alexa Torrex, quienes son los líderes de la semana y cuentan con este privilegio.

juanse y alexa lideres de la semana en la casa de los famosos

La prueba consistió en que por equipos "Tormenta" y "Calma" debían responder preguntas de cultura general, donde un integrante por equipo podría correr a oprimir un botón y el primero que lo hiciera y respondiera de manera correcta ganaría punto, mientras que otros se ganaba un baño tras explotarse un globo encima.

Quienes se llevaron el triunfo fue el equipo de "Calma", el cual entre todos debían elegir a dos participantes para competir en la noche con los líderes por dicho poder.

¿Cómo fue la prueba final de salvación de este 12 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de este 12 de febrero junto a la presentadora Carla Giraldo, Valentino y Beba fueron los elegidos por Calma para competir por la salvación en La casa de los famosos Colombia contra los líderes Juanse Laverde y Alexa Torrex.

En la prueba debían por turnos lanzar un dado y de acuerdo con el número ir encestando una bomba y quien dejara caer alguna pelota perdía.

Los ganadores fueron Alexa Torrex y Juanse Laverde, quienes además al abrir la caja de pandora ganaron el beneficio de hacer las preguntas del brunch.

valentino gana el poder de la recarga en la casa de los famosos

De igual manera, le dieron la caja de pandora a Valentino, quien recibió el poder de la recarga, que quiere decir que podrá recibir un mensaje de un ser querido.

Es importante mencionar que este beneficio lo podrán utilizar este viernes 13 de febrero, fecha en la que se conocerá la placa definitiva de esta semana y en la que uno de los nominados deberá abandonar la competencia.

Recuerda que el próximo eliminado lo conoceremos este domingo 15 de febrero, que se sumará a las salidas de Marilyn Patiño, Sara Uribe, Sofía Jaramillo, Johanna Fadul y Luisa Cortina.

