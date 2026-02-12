Lina Tejeiro mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity Colombia y así reaccionó Greeicy

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores tras compartir una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores, relacionadas con su participación en MasterChef Celebrity Colombia.

¿Qué mostró Lina Tejeiro sobre su preparación para MasterChef Celebrity Colombia?

La actriz mostró algunos momentos de esta nueva etapa profesional, luego de que se confirmará el grupo de famosos que hace parte de la reciente temporada de la cocina más importante del mundo.

En las imágenes, Lina aparece utilizando el tradicional delantal blanco, además de posar frente al letrero oficial de MasterChef.

También compartió fotografías junto a varios de sus compañeros de competencia y otras en las que se le observa dentro de la cocina practicando recetas y revisando apuntes.

Sin duda, Lina Tejeiro dejó saber a sus millones de seguidores que está muy emocionada y preparándose para este nuevo reto, y por eso acompañó sus imágenes con un emotivo mensaje:

“Competir, cocinar, errar y aprender… me han hecho más consciente, más vulnerable, más real. Competir me ha enfrentado conmigo. Errar me ha enseñado humildad. Aprender me ha devuelto la ilusión. Estoy aprendiendo a equivocarme sin dejar de creer en mí. A llorar sin pena. A ser fuerte sin dejar de ser sensible. A mostrarme vulnerable sin miedo. Aquí no van a ver perfección. Van a ver proceso”, fueron sus palabras.

¿Cómo reaccionó Greeicy Rendón a la publicación de Lina Tejeiro?

Como era de esperarse las imágenes se llenaron de “me gusta” y de comentarios por parte de sus seguidores y colegas en los que elogiaron a la actriz y expresaron el apoyo que le darán en MasterChef.

No obstante, entre los comentarios destacó uno, y fue de la cantante y actriz, Greeicy Rendón, con quien sostiene una relación de amistad desde hace años:

“Ahora sí me tocó acompañarla a mí mientras usted cocina”, fueron las palabras desatando nuevas reacciones elogiando la amistad que tienen ellas con comentarios como: “la amistad más linda que he visto”; “Este grupo está muy bello”; “Que comience yaaaaaa”.

Sin duda, desde ya la nueva temporada está dando de qué hablar y los televidentes están ansiosos por ver cómo será la participación de Lina Tejeiro.

 

