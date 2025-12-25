Mamá de Epa Colombia abrió su corazón tras primera Navidad sin su hija: "Pronto acabará"

El nombre de la empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, ha sido de los más mencionados en 2025.

¿Por qué Epa Colombia fue arrestada?

A comienzo de año, la empresaria de productos para el cuidado capilar fue arrestada. La razón de ello se dio por acciones que cometió en el año 2019 cuando destruyó el bien público de una estación de TransMilenio al sur de Bogotá.

La detención de Barrera Rojas sigue siendo de total atención.; unos en contra y otros a favor, la joven emprendedora todavía está privada de la libertad.

Aunque se han mencionado posibles soluciones y acuerdos para que Epa Colombia vuelva a su vida de antes, lo cierto es que todavía el proceso continúa hasta nuevo aviso.

Epa Colombia fue condenada a comienzos de 2025 | Foto del Canal RCN.

Una de las más afectadas por la situación es la mamá de Epa Colombia, la señora Martha Rojas, quien pasó la primera Navidad sin su hija y en redes sociales destapó sus sentimientos.

¿Qué mensaje escribió la mamá de Epa Colombia al pasar la primera Navidad sin su hija?

Como se mencionó, Martha Rojas es la mamá de Epa Colombia. En distintas oportunidades, la señora ha utilizado las redes sociales para pedir apoyo para su hija, aunque en vista de la época de Navidad compartió un sentido mensaje al no estar junto a la empresaria en esta fecha tan especial.

Con una fotografía en la que se ve a Epa Colombia, su mamá y otras personas, la señora Martha recordó a su hija y escribió que muy pronto acabará todo lo sucedido para volver a estar juntas.

Ella es la señora Martha Rojas, mamá de Epa Colombia | Foto del Canal RCN.

"Hay, reina de mi vida, una Navidad sin ti, hija, pero Dios es grande, maravilloso, y sabes que el todo lo ve y esto muy pronto acabará y estaremos reunidos en familia, con tu princesa y con tu amor", se interpreta en Instagram.

En resumen, Epa Colombia sigue privada de la libertad y con el mensaje de su mamá, se conoció que ella no estuvo en Navidad con su hija.

Además, cabe mencionar que la empresaria de queratinas es mamá de una niña, quien tuvo junto a su compañera sentimental, Karol Samantha.