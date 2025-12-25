Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón hizo sentencia para el 2026 y mencionó su vida sentimental, ¿tiene pareja?

Yina Calderón se adelantó al Año Nuevo y no dudó en comunicar un comprometedor mensaje de cómo llegará ella a esta fecha.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón hizo sentencia para el 2026 y mencionó su vida sentimental | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón, quien durante este 2025 fue de las mujeres más polémicas en Colombia, no ha dejado de aparecer en las redes sociales.

Aunque se trata de un personaje público controversial, Calderón es admirada por varias acciones, como, por ejemplo, los detalles que tuvo con sus empleados, pues cabe recordar que ella es empresaria de fajas.

¿Cuál sentencia mandó Yina Calderón para 2026?

Resulta que a pocos días de que se termine el año, Yina Calderón hizo una sentencia de lo que va a pasar con ella en 2026.

Yina Calderón
Yina Calderón se está preparando para recibir el 2026 | Foto del Canal RCN.

En su cuenta de Instagram, que se mantiene activa después de que le han inhabilitado varias, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió una publicación con la que se identificó y dio a entender la manera como ella llegará al Año Nuevo.

De acuerdo con lo que se interpreta en el mensaje, la empresaria de fajas señaló que el 2026 se tiene que "agarrar" por diferentes motivos.

"Agárrate 2026, porque voy sin ex, sin casi algo, bien sanado, sin memoria y muy selectivo", se lee.

Es decir, Yina Calderón hará lo que se conoce como "borrón y cuenta nueva". Dejó claro que continúa soltera, habría sanado varias situaciones y no va a ser amiga de cualquiera, sino que aplicará la selectividad para ello.

¿Cómo deseo Yina Calderón feliz Navidad 2025?

Horas antes de la Navidad 2025, Yina Calderón dejó un mensaje para todos sus seguidores.

La influencer comunicó que es una fecha para estar en familia, agradeció por el apoyo durante este año, también mencionó a los que la tachan y critican de manera constante.

Yina Calderón
Yina Calderón es uno de los personajes más controversiales en Colombia | Foto del Canal RCN.

"Este año ha sido muy generoso conmigo, la vida ha sido generosa conmigo, Dios ha sido generoso conmigo. Quiero desearles feliz Navidad, que la pasen con sus familias, lo más importante es que tengan salud, en medio de todos los regalos, esas cosas van y vienen, pero que tengan salud, que estén unidos", resaltó Yina Calderón.

Por último, la exprotagonista de novela deseó fortaleza para todas las personas que están pasando por momentos difíciles en esta época.

