¿Karina García apartó a sus hijos para dar la feliz Navidad 2025? Esto ocurrió

Pasó la noche de Navidad y en el mundo de la farándula y redes sociales las fotografías no hicieron falta, una de ellas de la influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García.

¿Por qué habían dicho que Karina García dejó a un lado a sus hijos en Navidad?

Karina García había hecho una publicación en la que se mostró empoderada deseándole feliz Navidad a todos sus seguidores. No obstante, nació la interrogante de por qué lo hizo sola y no junto a sus hijos, Isabella y Valentino.

Karina García tiene dos hijos, Isabella y Valentino | Foto de Buen día, Colombia.

Desde que estuvo en el Canal RCN, la influenciadora paisa remarcó que sus hijos son su motor. Independientemente de las críticas, varios internautas dicen que García defiende a sus retoños y no los ha abandonado.

Por tal razón, se preguntaban el motivo por el que en las fotos de Navidad no estaba con Isabella y Valentino, pero eso cambió.

¿Karina García deseo feliz Navidad 2025 junto a sus hijos?

En un nuevo post, apareció la familia feliz. Karina, Isabella y Valentino, todos en 'modo navideño' y combinando sus vestuarios.

Karina junto a sus hijos se hicieron un estudio fotográfico. Por un lado, la influencer y su hija se pusieron largos vestidos formales de color rojo, mientras que, el menor usó camisa, jean y un corbatín rojo.

Por otro lado, la también modelo apareció con sus retoños, todos luciendo una pijama a cuadros de color rojo. Además, el mensaje también estuvo presente en las instantáneas.

Karina García señaló que se va a portar mal estando soltera, antes de terminar 2025 | Foto del Canal RCN.

"Ustedes fueron mi MEJOR REGALO este 2025, feliz Navidad, mis bebés. Los amo infinitamente TEAM KARINA, recuerden perdonar, olvidar y dejar lo que les duele atrás, ¿vamos a seguir brillado juntos?", se lee en la descripción del post.

Así las cosas, Karina García no olvidó ni a sus hijos ni mucho menos a su team que la apoyó tanto durante el 2025.

En la misma línea, se puede interpretar que la influencer espera dejar a un lado su pasado, probablemente la relación de pocos meses que tuvo con Altafulla, para enfocarse en nuevas metas de vida y seguir destacando en el gremio de las redes sociales.