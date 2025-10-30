Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró Greeicy Rendón sus 33 años con una “limpieza profunda”

Greeicy Rendón celebró sus 33 años con una reflexión sobre la renovación interior, la gratitud y el valor de lo esencial en su vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Greeicy Rendón y la mantis que inspiró su canción
Greeicy Rendón revela el curioso encuentro que inspiró su nueva canción. (Foto: AFP)

Greeicy Rendón celebró su cumpleaños compartiendo con sus seguidores una reflexión profunda sobre el momento personal y profesional que atraviesa, acompañada de una serie de fotografías que muestran distintas facetas de su vida como madre, esposa y artista.

¿Qué significado tiene este nuevo ciclo para Greeicy Rendón?

Con un mensaje que tituló “Limpieza profunda”, Greeicy describió su cumpleaños número 33 como un renacer interior y explicó que este nuevo año representa para ella una etapa de renovación, en la que busca desprenderse de lo innecesario para quedarse solo con lo que realmente importa.

En su mensaje, expresó que se siente más “nueva” y en sintonía con lo que la hace feliz, valorando las experiencias que le han permitido crecer como persona, dejando ver que atraviesa un proceso de claridad emocional y espiritual.

¿Cómo ha cambiado para Greeicy Rendón su forma de percibir el amor y la vida?

Greeicy aprovechó la ocasión para reconocer que, con el paso de los años, su manera de entender el amor ha evolucionado y mencionó que hoy percibe con más claridad el cariño genuino y el afecto real que recibe de las personas.

Greeicy celebró su cumpleaños 33 compartiendo una reflexión sobre renovación, propósito y gratitud.
Greeicy celebró su cumpleaños 33 compartiendo una reflexión sobre renovación, propósito y gratitud. | AFP: Giorgio Viera

Agradeció los mensajes y llamadas de sus seguidores, quienes año tras año le demuestran su admiración y apoyo incondicional, sin embargo, más allá de la fama, Greeicy hizo énfasis en la conexión humana y en el valor de las relaciones sinceras, una lección que parece haber aprendido con madurez y serenidad.

¿Qué propósito marca esta nueva etapa en la vida de Greeicy Rendón?

En su publicación, la intérprete de “Más fuerte” aseguró que inicia su año con muchos “para qué”, es decir, con un sentido más profundo detrás de cada acción, proyecto o decisión.

A sus 33, Greeicy Rendón demuestra que crecer también es soltar.
A sus 33, Greeicy Rendón demuestra que crecer también es soltar. Foto | Giorgio Viera.

Asimismo, expresó orgullo por todo lo que ha sido, por lo que es en este momento y por lo que está por venir, reafirmando su confianza en sí misma y en su capacidad para seguir transformándose.

Con esta reflexión, Greeicy demuestra que su cumpleaños va más allá de una celebración, es un acto de introspección y agradecimiento, una oportunidad para limpiar el alma y comenzar un nuevo ciclo con gratitud, propósito y amor auténtico.

