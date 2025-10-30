Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón fue cuestionada sobre la traición a Karina en 'La mansión de Luinny', ¿disculpas?

Yina Calderón fue cuestionada acerca de si extraña a Karina García y se retractaría por lo que le hizo en el pasado.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón fue cuestionada sobre la traición a Karina en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

En pleno reality, interrogaron a Yina Calderón sobre su examiga Karina García. Ambas se encuentran en el mismo sitio en República Dominicana.

¿Cómo les ha ido a Yina Calderón y Karina García en 'La mansión de Luinny'?

Resulta que Yina y Karina volvieron a los realities de convivencias, así que ambas aceptaron ser parte de La mansión de Luinny.

Aunque ninguna ha cruzado palabras, son las únicas colombianas en dicha producción. Asimismo, quedó demostrado que varios de los compañeros que tienen saben de la enemistad que hay entre ellas.

Karina, Yina
Yina Calderón prefirió los números en vez de la amistad de Karina García | Foto del Canal RCN.

Yina y Karina eran amigas, al principio de La casa de los famosos Colombia 2025 ambas se la pasaban juntas en todo momento.

Sin embargo, en un momento del programa del Canal RCN, la empresaria de fajas decidió poner por encima la competencia en vez de la amistad, eso hizo que las críticas fuesen masivas.

Por tal motivo, en la mencionada mansión, le preguntaron a la polémica emprendedora si siente arrepentimiento por lo que le hizo a Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Yina Calderón extraña a Karina García y le pediría disculpas?

Yina Calderón no tuvo más alternativa que responder. Según la influencer, ella es consciente de que puso el rating por encima de la modelo paisa, pero se trató de un juego de ese momento en sus vidas y nada más.

"Mira, yo no te digo que haya extrañado la amistad con Karina, pero sí llega un momento en el que uno se sienta y dice ash... Yo dije, ya no está pasando nada en el reality y de verdad vivimos de los números, dije bueno listo necesitan rating, pues les voy a dar rating, pero a costa de qué", argumentó Calderón.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón aceptó que traicionó a Karina García | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, expresó que Karina era bien con ella, pero prefirió los números y traicionar a su amiga.

No obstante, pese a lo ocurrido, declaró que no tiene por qué pedirle disculpas a la modelo paisa porque si lo hizo era porque le nacía.

"Para mí todo quedó en el reality, ya de pronto seguirle haciéndole la vida imposible en otro lado no. Vivimos de realities y fue exitoso", concluyó.

