Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García causa sensación al intentar hablar inglés en República Dominicana: “Ay no, en español”

Karina García vivió un divertido momento en República Dominicana al intentar hablar en inglés y así reaccionaron sus fans.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García causa risas al tratar de hablar inglés
El divertido intento de Karina García por hablar inglés. (Foto: Canal RCN)

La modelo paisa Karina García protagonizó un divertido momento durante un reciente en vivo, mientras se preparará para ingresar al reality internacional La Mansión de Luinny, grabado en República Dominicana.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García causó risas entre sus fans al hablar en inglés?

Previo a su participación en el programa, la creadora de contenido decidió llamar a la recepción del hotel para pedir servicio a la habitación, lo que terminó convirtiéndose en una escena llena de risas.

Con total seguridad, Karina tomó el teléfono y, entre carcajadas, dijo: “Pidamos room service”. Aunque lo dijo en inglés, cuando la persona al otro lado de la línea le respondió en el mismo idioma, la modelo no pudo contener la risa y exclamó: “¡Ay no, mentiras, hábleme en español, estoy molestando!”.

Artículos relacionados

El gracioso momento causó risas entre sus seguidores, quienes elogiaron la espontaneidad de la modelo. En pocos minutos, el clip comenzó a circular por varias plataformas digitales.

Karina García causa risas al tratar de hablar inglés
El divertido intento de Karina García por hablar inglés. (Foto: Canal RCN)

Entre los comentarios se encontraban: “Es imposible odiarla”; “Amo a Melissa, pero nadie me hará odiar a Karina” o “cómo hay gente que no la quiere, ella es un amor”.

Asimismo, muchos usurarios compararon la risa de la modelo paisa con un icónico personaje de una telenovela. Y por supuesto que muchos se inclinaron en la pronunciación que usó Karina generó una ola de risas: “yo después de haber visto un tutorial en YouTube”; “Yo después que estar media hora metida en Duolingo” o “Kari me hace reír demasiado”.

¿Qué reveló Karina García sobre su participación en La Mansión de Luinny?

En este mismo en vivo, la modelo paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió detalles inéditos sobre su participación en este nuevo reality de convivencia, que tendrá una duración de un mes.

Artículos relacionados

Karina aprovechó el momento para pedir el apoyo de sus seguidores, con el fin de permanecer todo el tiempo en la competencia. “Cuento con ustedes para que estén súper activos”, expresó. Además, mencionó que hablará constantemente frente a las cámaras y que esta nueva experiencia la tiene muy emocionada.

Aunque estará concentrada en La Mansión de Luinny, aseguró que un equipo se encargará de mantener actualizadas sus redes sociales durante su estadía en el reality.

Karina García causa risas al tratar de hablar inglés
El divertido intento de Karina García por hablar inglés. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King rompió el silencio con emotivo mensaje Talento nacional

Hermana de B-King compartió emotivo mensaje al recordar al cantante: “abracen a sus hermanos”

La hermana de B-King conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje lleno de nostalgia y amor.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada, expareja de Aída Merlano sorprende al revelar el origen de sus ingresos

Juan David Tejada decidió poner fin a las especulaciones y reveló en redes sociales de dónde proviene realmente su dinero.

Alma Influencers

Médium asegura haberse contactado con Baby Demoni y revela impactante destino de su alma

El joven médium, quien dice que es un 'ángel real', dio sorprendentes explicaciones sobre Baby Demoni. "La desvivieron", dijo.

Lo más superlike

Talento nacional

Ricardo Vesga sorprendió al revelar sí estaría en La casa de los famosos Colombia 3: Esto dijo

Ricardo Vesga sorprendió al hablar sobre la posibilidad de entrar a tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Feid sorprende con radical cambio de look. Feid

Feid sorprende con radical cambio de look y divide opiniones en redes: así se ve el novio de Karol G

El premio que podría ganar Yina Calderón y Karina García en República Dominicana Karina García

Este es el millonario premio que podrían llevarse Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada