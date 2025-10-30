Karina García causa sensación al intentar hablar inglés en República Dominicana: “Ay no, en español”

La modelo paisa Karina García protagonizó un divertido momento durante un reciente en vivo, mientras se preparará para ingresar al reality internacional La Mansión de Luinny, grabado en República Dominicana.

¿Por qué Karina García causó risas entre sus fans al hablar en inglés?

Previo a su participación en el programa, la creadora de contenido decidió llamar a la recepción del hotel para pedir servicio a la habitación, lo que terminó convirtiéndose en una escena llena de risas.

Con total seguridad, Karina tomó el teléfono y, entre carcajadas, dijo: “Pidamos room service”. Aunque lo dijo en inglés, cuando la persona al otro lado de la línea le respondió en el mismo idioma, la modelo no pudo contener la risa y exclamó: “¡Ay no, mentiras, hábleme en español, estoy molestando!”.

El gracioso momento causó risas entre sus seguidores, quienes elogiaron la espontaneidad de la modelo. En pocos minutos, el clip comenzó a circular por varias plataformas digitales.

El divertido intento de Karina García por hablar inglés. (Foto: Canal RCN)

Entre los comentarios se encontraban: “Es imposible odiarla”; “Amo a Melissa, pero nadie me hará odiar a Karina” o “cómo hay gente que no la quiere, ella es un amor”.

Asimismo, muchos usurarios compararon la risa de la modelo paisa con un icónico personaje de una telenovela. Y por supuesto que muchos se inclinaron en la pronunciación que usó Karina generó una ola de risas: “yo después de haber visto un tutorial en YouTube”; “Yo después que estar media hora metida en Duolingo” o “Kari me hace reír demasiado”.

¿Qué reveló Karina García sobre su participación en La Mansión de Luinny?

En este mismo en vivo, la modelo paisa y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió detalles inéditos sobre su participación en este nuevo reality de convivencia, que tendrá una duración de un mes.

Karina aprovechó el momento para pedir el apoyo de sus seguidores, con el fin de permanecer todo el tiempo en la competencia. “Cuento con ustedes para que estén súper activos”, expresó. Además, mencionó que hablará constantemente frente a las cámaras y que esta nueva experiencia la tiene muy emocionada.

Aunque estará concentrada en La Mansión de Luinny, aseguró que un equipo se encargará de mantener actualizadas sus redes sociales durante su estadía en el reality.