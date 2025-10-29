Altafulla publica curioso mensaje que despierta teorías: “No entiendo lo que está pasando”

El cantante barranquillero, Andrés Altafulla, sorprendió al compartir un curioso video en sus redes sociales que desataron todo tipo de reacciones entre los internautas y le mencionaron nuevamente a su ex Karina García.

¿Cuál fue el video de Altafulla que generó revuelo en redes?

El barranquillero compartió en su cuenta de TikTok, donde suma casi tres millones de seguidores, un breve video en el que aparece con una chaqueta negra y una expresión visiblemente triste.

Al final del clip, muestra una sonrisa fingida, se acerca a la cámara y da un beso. La publicación está acompañada de una de sus canciones y del mensaje: “Yo también soy tímido”, escribió Altafulla.

El video generó rápidamente corazones y cientos de reacciones, en las que algunos usuarios recordaron a su ex, la modelo paisa Karina García.

¿Por qué el video de Altafulla les recordó a fans a Karina García?

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Varios usuarios le expresaron al barranquillero que, ahora que Karina García está en República Dominicana participando en un nuevo reality, él se ve más apagado.

“Karina te dice hasta luego” o “Se apagó”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación de Altafulla.

Además, muchos señalaron que tiene menos vistas en redes que Karina García o Melissa Gate, a lo que otro usuario respondió: “Porque él es cantante, no influencer”.

El curioso mensaje de Altafulla que encendió las redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Y es que esta no es la primera vez que los seguidores le recuerdan a su ex. Hace unos días, Altafulla compartió su alegría por haber comprado una camioneta blanca y publicó emotivas fotografías junto a su papá.

Sin embargo, volvió a recibir críticas relacionadas con Karina, pues algunos le comentaron que “ya no es lo mismo sin la paisa”.

Recordemos que hace un mes, la modelo rompió el silencio y confirmó a sus seguidores que su relación con el cantante barranquillero había llegado a su fin, pocos meses después de salir de La casa de los famosos Colombia 2.

Por ahora, se conoce que el barranquillero Altafulla continúa enfocado en su carrera musical, lanzando nuevas canciones y trabajando en su crecimiento profesional.