La historia que Yeferson Cossio nunca contó sobre la mujer que lo dejó “burlado y confundido”

El influencer colombiano Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al relatar una experiencia personal que nunca había compartido públicamente, la cual le resulta incómoda.

¿Qué pasó en la cita que desconcertó a Yeferson Cossio?

Durante una entrevista para el pódcast 40 Grados de Cris Pasquel, el creador de contenido abrió su corazón y contó la historia de una mujer que logró sacarlo de su zona de confort y ponerlo en una situación inesperada.

Aunque su imagen en redes sociales suele ser la de un hombre seguro, carismático y rodeado de atención, esta vez admitió que la experiencia lo desconcertó al vivir una de las situaciones más incómodas de su vida.

El creador de contenido explicó que, a pesar de la fama, el dinero y el reconocimiento que ha ganado a través de los años hubo un momento en que no supo cómo reaccionar ante la situación que vivió en Bogotá.

Todo comenzó cuando la anfitriona del pódcast le preguntó si alguna vez había sido rechazado por una mujer. Su respuesta abrió la puerta a la anécdota: “No me rechazó, me hizo algo peor que el rechazo. Ojalá me hubiese rechazado”, comentó entre risas.

Yeferson Cossio relató que la mujer en cuestión había mostrado interés previo a través de redes sociales, y ambos acordaron encontrarse en la zona de T de Bogotá.

La cita inició con normalidad: pizza, cócteles y un ambiente relajado. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la mujer no volvió a contactarlo, aunque parecía muy interesada por él.

Sin embargo, luego el influencer antioqueño se enteró que esta mujer tenía novio.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio ante el episodio inesperado?

Y aunque el influencer antioqueño lo contó con su característico del sentido del humor, confesó que se sintió “muy incómodo y burlado” tras la situación.

“Me sentí burlado, usado, como si todo hubiera sido un juego”, confesó. A pesar de la sensación, Cossio reconoció que la experiencia le dejó una historia divertida para compartir.

Por supuesto, la historia del influencer Yeferson Cossio no pasó desapercibida entre los usuarios en redes sociales, quienes reaccionaron con humor ante la situación.