Johana Velandia se transforma en Peggy y arrasa con elogios en redes

Johana Velandia, de ¿Qué hay pa’ dañar?’, sorprendió al disfrazarse de Peggy y se llevó varios elogios en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Johana Velandia impacta al convertirse en Peggy y se roba todas las miradas
Johana Velandia sorprende con su transformación en Peggy y causa sensación en redes. (Foto Canal RCN).

Johana Velandia, panelista del programa digital del Canal RCN ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, sorprendió a sus cientos de seguidores al disfrazarse de Peggy, el icónico personaje perteneciente a la franquicia de Los Muppets, para celebrar Halloween, y se llevó varios elogios en redes sociales.

¿En qué consistió el disfraz de Johana Velandia de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?

La reconocida comediante y actual panelista del programa digital ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ se ha caracterizado por usar su peso como parte de sus rutinas de stand-up comedy, convirtiendo así su apariencia en algo positivo y divertido. Por tal razón, en Halloween de este 2025 no decepcionó a sus seguidores al disfrazarse de Miss Piggy, el icónico personaje de la clásica franquicia de Los Muppets.

El disfraz de Johana Velandia como Peggy genera reacciones positivas entre sus seguidores
El increíble disfraz de Johana Velandia inspirado en Peggy que encantó en redes. (Foto Canal RCN).

De esta manera, la comediante Johana Velandia optó por un vestido plateado cubierto de lentejuelas que resalta por su brillo, acompañado de unos guantes largos de satén blanco. Así mismo, decidió conservar su cabello largo, rubio y con ondas, similar al estilo glamuroso del personaje.

Velandia completó el look con una nariz y orejas de cerdita, además de un maquillaje llamativo con sombras moradas y labios rosados. Para dar más emoción al disfraz, optó por sostener en sus manos un peluche de la Rana René, otro personaje clásico de Los Muppets.

“Hoy me disfracé de Peggy. La mala… para todos los que me escribieron que el disfraz era de Johana Velandia. Y bueno, seguiré en la búsqueda de mi rana René de la vida real, aunque parece que se quedó en otro pantano”, escribió la comediante junto a la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas al disfraz de Peggy de Johana Velandia?

Su look no pasó desapercibido en redes sociales, donde recibió numerosos elogios por su creatividad y por la forma en que logró capturar la esencia del personaje. Incluso, muchos coincidieron en que Johana “se robó el show” con una propuesta divertida y fiel al espíritu de Halloween.

Johana Velandia comparte su disfraz de Peggy y conquista a sus fanáticos en redes
Seguidores aplauden el disfraz de Johana Velandia inspirado en Peggy de Los Muppets. (Foto Canal RCN).

De esta manera, la casilla de comentarios de la publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad des seguidores, estuvo marcada por comentarios como: “eres Maravillosa carajo”, “Espectacular bella como siempre envidia de muchas”, “Divina jajajajja gran disfraz”.

