Hermana de B-King exige justicia por su muerte en emotivo video

La hermana de B-King volvió a alzar su voz y, a través de un emotivo video, exigió justicia por la muerte del cantante.

Emotivo video: Hermana de B-King alza su voz por justicia. (Foto Canal RCN).

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez ‘B-King’, alzó su voz una vez más para pedir justicia tras la trágica muerte del cantante colombiano en territorio mexicano el pasado mes de septiembre.

¿Cómo falleció Bayron Sánchez, B-King?

Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, llegó a territorio mexicano el 11 de septiembre del presente año para llevar a cabo una presentación en vivo para la que fue contratada por Regio Clown.

Hermana de B-King rompió el silencio con emotivo mensaje
Hermana de B-King recordó al fallecido cantante con un mensaje que tocó corazones. (Foto Canal RCN).

Aunque el artista llevó a cabo su compromiso laboral con éxito, decidió permanecer en territorio mexicano durante unos cuantos días más, sin pensar que esto le cobraría la vida. El 16 de septiembre asistió al gimnasio en compañía de Regio, y esta fue la última vez en la que a ambos se les vio con vida.

Pues una semana después, el 22 de septiembre, ambos fueron hallados sin vida dentro de costales blancos a la orilla de una carretera en el Estado de México. Actualmente las investigaciones continúan en curso para dar con los responsables del atroz hecho y esclarecer el motivo que los llevó a tomar esta decisión.

¿Cuál fue el mensaje con el que Stefanía Agudelo, hermana de B-King, pidió justicia por el cantante?

Ahora bien, tras más de un mes de haber sido hallado sin vida, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, alzó su voz una vez más para pedir justicia para el joven cantante que fue as3sin4do brutalmente en territorio mexicano.

Con un emotivo video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefanía Agudelo no solo recordó a su hermano, sino que además pidió justicia por él.

Hermana de B-King lo recordó tras un mes de su partida
Hermana de B-King lo recordó con emotiva foto y mensaje. (Foto Canal RCN)

Así mismo, dejó claro que nunca se iba a cansar de recordarlo, ni de compartir contenido que grabó junto a él cuando estaba con vida.

"No me voy a cansar de seguir recordándote. #JusticiaPorBKing”

De esta manera, Stefanía Agudelo espera que los responsables del crimen que le arrebató a su hermano sean encontrados y castigados.

