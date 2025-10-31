Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Le escribieron sensible carta a Karina García en 'La mansión de Luinny': "Solo una cara bonita"

Una de las compañeras de reality de Karina García decidió escribirle una carta; las palabras sorprendieron al público.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Le escribieron sensible carta a Karina García en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

La participación de Karina García en el reality de República Dominicana La mansión de Luinny se está haciendo notar en redes sociales, a la vez que en las votaciones porque, por ahora, la paisa es la que va liderando la tabla de apoyo para seguir en convivencia.

¿Qué ha sucedido con Karina García en 'La mansión de Luinny'?

Por el momento, Karina no ha tenido un elevado conflicto, pero sí se ha notado que más de una participante no la tolera.

Karina García
Karina García está siendo sumamente apoyada en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Comentarios como el de que "la modelo antioqueña solo cuenta con belleza física" demuestran que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia llama la atención, ya sea para que hablen bien o mal de ella.

En una reciente actividad se les pidió a los participantes hacer una carta y la cantante dominicana Chelsy Bautista sorprendió con las palabras que decidió escribirle a Karina García.

¿Qué dice la carta que le escribieron a Karina García?

La artista urbana Chelsy Bautista expresó la vibra que Karina le ha transmitido, diferente a lo que pensó que sería tan pronto la vio en el reality en el que están juntas.

"Mi carta es para Karina, dice: Karina, a pesar de que tienes apariencia de ser solo una mujer bella, con buen gusto, puedo ver que también eres una luchadora. Me gusta tu filosofía sobre cómo debe ser mimada y cuidada una mujer, y también como trabajas por tus hijos. Eres más que una cara bonita y me encanta como fluyes con todos", leyó Chelsy.

Por lo visto, a diferencia de otras participantes, la artista dominicana está del lado de Karina. Y es que también ha sido notorio que Chelsy no aprueba ni un poco a Yina Calderón, ambas ya han protagonizado diferentes discusiones.

¿Cuánto tiempo durará 'La mansión de Luinny'?

Por el momento, el formato de convivencia en República Dominicana se mantiene. Consiste en una mansión donde conviven, tal como en La casa de los famosos Colombia del Canal RCN, pero solo permanecerán ahí durante un mes.

Karina García y Yina Calderón son las únicas colombianas, el resto son de distintos territorios de Latinoamérica.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón aceptó que traicionó a Karina García | Foto del Canal RCN.
