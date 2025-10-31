Valentina Taguado reveló que se hará procedimiento en el rostro, ¿de qué se trata?

Valentina Taguado, una de las actuales participantes que brilla en la décima temporada de MasterChef Celebrity, en las últimas horas sorprendió al revelar que se someterá a un tratamiento en la zona del rostro.

¿Qué procedimiento se hizo Valentina Taguado en su rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida locutora acumula miles de seguidores, apareció nuevamente para revelar que se encuentra donde su odontóloga, quien será la encargada de realizar la intervención.

"Procedimiento, una operación en las encías, nivel de miedo, 2 mil sobre 10, posibilidades de que hago salga mal, seguramente ninguna, les contaré qué pasa, cómo sale todo", fueron las palabras de la actual participante de MasterChef Celebrity.

Según lo comentó, durante el procedimiento la van a sedar, pues admitió que es una persona que no soporta el dolor en la boca, por lo que es mejor acudir a esta ayuda de la medicina para evitar molestias o incomodidad a lo largo del proceso.

Valentina Taguado sorprendió al revelar que se hará procedimiento en su rostro. Foto | Canal RCN.

¿Valentina Taguado fue operada? La locutora contó detalles

Tras comunicarle a los internautas por medio de sus historias que en la tarde de hoy estará ocupada mientras la intervienen, no perdió la oportunidad para desearles, sarcásticamente que espera que les vaya en la noche de brujitas.

Este es el procedimiento que se realizará en su boca. Foto | Canal RCN.

"Pues nada, feliz Halloween, que les vaya muy bien en su concierto de Ryan Castro, igual ni quería ir", señaló.

Cabe señalar que Taguado no reveló mayores detalles del objetivo con el que se hará el procedimiento, por lo que muchos quedaron expectantes por conocer los resultados de la mencionada operación.

¿Valentina Taguado fue la primera en llegar al 'Top 7' de MasterChef Celebrity 2025?

A propósito de Valentina, vale la pena hacer mención de su reciente logro como participante de MasterChef Celebrity, pues en el último capítulo logró obtener el pin de inmunidad que le dio el pase directo al 'Top 7' de la competencia, esto luego de preparar una salsa de quesos perfecta que la llevó a arrasar en un reto en el que tenía que venderla a 30 comensales universitarios.

Por ahora, la actual participante del reality de cocina continúa demostrando sus talentos culinarios, pues si algo ha demostrado, es que de momento, es una de las fichas fuertes del programa.