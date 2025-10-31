Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado reveló que se hará procedimiento en el rostro, ¿de qué se trata?

Valentina Taguado contó detalles de la intervención que, según lo comentó la tiene un poco nerviosa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado reveló que se hará procedimiento en el rostro. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado, una de las actuales participantes que brilla en la décima temporada de MasterChef Celebrity, en las últimas horas sorprendió al revelar que se someterá a un tratamiento en la zona del rostro.

Artículos relacionados

¿Qué procedimiento se hizo Valentina Taguado en su rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida locutora acumula miles de seguidores, apareció nuevamente para revelar que se encuentra donde su odontóloga, quien será la encargada de realizar la intervención.

Artículos relacionados

"Procedimiento, una operación en las encías, nivel de miedo, 2 mil sobre 10, posibilidades de que hago salga mal, seguramente ninguna, les contaré qué pasa, cómo sale todo", fueron las palabras de la actual participante de MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados

Según lo comentó, durante el procedimiento la van a sedar, pues admitió que es una persona que no soporta el dolor en la boca, por lo que es mejor acudir a esta ayuda de la medicina para evitar molestias o incomodidad a lo largo del proceso.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado sorprendió al revelar que se hará procedimiento en su rostro. Foto | Canal RCN.

¿Valentina Taguado fue operada? La locutora contó detalles

Tras comunicarle a los internautas por medio de sus historias que en la tarde de hoy estará ocupada mientras la intervienen, no perdió la oportunidad para desearles, sarcásticamente que espera que les vaya en la noche de brujitas.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Este es el procedimiento que se realizará en su boca. Foto | Canal RCN.

"Pues nada, feliz Halloween, que les vaya muy bien en su concierto de Ryan Castro, igual ni quería ir", señaló.

Cabe señalar que Taguado no reveló mayores detalles del objetivo con el que se hará el procedimiento, por lo que muchos quedaron expectantes por conocer los resultados de la mencionada operación.

¿Valentina Taguado fue la primera en llegar al 'Top 7' de MasterChef Celebrity 2025?

A propósito de Valentina, vale la pena hacer mención de su reciente logro como participante de MasterChef Celebrity, pues en el último capítulo logró obtener el pin de inmunidad que le dio el pase directo al 'Top 7' de la competencia, esto luego de preparar una salsa de quesos perfecta que la llevó a arrasar en un reto en el que tenía que venderla a 30 comensales universitarios.

Por ahora, la actual participante del reality de cocina continúa demostrando sus talentos culinarios, pues si algo ha demostrado, es que de momento, es una de las fichas fuertes del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

Melissa Gate habría lanzado pulla a reality de Karina García y Yina Calderón: "no están soportando"

En sus recientes historias, Melissa Gate aseguró estar lista y prepara para su participación en el reality llamado La casa de Alofoke.

Las hermanas Calderón reviven la pelea de Stream Fighters Yina Calderón

Las hermanas de Yina Calderón se disfrazan de Andrea Valdiri y recrean su pelea

Las hermanas de Yina Calderón hicieron una parodia de la pelea de la empresaria con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

Mariana Pajón revela el género de su bebé en un tierno video Mariana Pajón

Mariana Pajón lució un curioso disfraz de halloween a pocos días de dar a luz

La campeona olímpica Mariana Pajón mostró su avanzado embarazo en una tierna sesión de Halloween junto a su esposo Vincent Pelluard.

Lo más superlike

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Algunos países prohíben Halloween por religión, cultura o seguridad; conoce dónde no se celebra la fecha.

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada