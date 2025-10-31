Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, mejor conocida como Greeicycelebró sus 33 primaveras el pasado 30 de octubre y como era de esperarse su pareja Mike Bahía no dejó pasar por desapercibida esta fecha.

¿Cómo fue la serenata de Mike Bahía y Kai para Greeicy en su cumpleaños 33?

Mike Bahía compartió en la mañana del 31 de octubre un tierno video de lo que fue la sorpresa por parte de su hijo Kai para Greeicy en su vuelta al sol.

En el audiovisual compartido por el cantante se observa cuando Kai ingresó a la habitación de su mamá para cantarle a su manera la canción de 'Feliz cumpleaños'.

Greeicy al escuchar a su hijo cantándole esta tradicional canción le dio toda su atención y con sus gestos intentó darle confianza para que él siguiese cantándole a su estilo.

La cantante se mostró feliz y encantada con la serenata de su hijo para empezar el día y Mike Bahía aprovechó esta fecha para también dedicarle unas amorosas palabras a su compañera de vida.

Mike Bahía y su hijo Kai sorprendieron a Greeicy con emotiva serenata de cumpleaños. (AFP: VINCE BUCCI)

¿Qué detalle le dio Mike Bahía a Greeicy en su cumpleaños 33?

Mike Bahía junto a la emotiva serenata de su hijo a Greeicy colocó unas palabras dedicadas a la cantante en su día más especial en donde le recalcó lo mucho que la ama y todo lo que tiene planeado junto a ella.

Te regalo momentos que no se pueden comprar y que nadie podrá borrar de nuestros recuerdos. Te regalo todo lo que tú me das a mí: plenitud, el deseo de seguir caminando juntos en la misma dirección, tomados de la mano en la tormenta, en la bendición, en la abundancia y en la escasez.

Mike en sus palabras le recalcó a Greeicy que en este día solo podía devolverle parte de todo el amor y cariño que ella le daba, además, aseguraba que para él cada día era una bendición levantarse junto a ella.

Mi regalo eres tú reflejada en mí, en mi intención de ser tu compañero, el que necesitas, el que elige cada día amarte y construir contigo. Eso, amor, es lo que te regalo hoy y siempre.

Mike aseguró que hacía esta publicación para recordarle a Greeicy que para él era una prioridad hacerla sentir especial y feliz todos los días de su vida y no solo en su cumpleaños.

Sé que cumpliste ayer, pero este mensaje no es creado para cumplirte sino para recordarte como cada día que tengo la fortuna de despertar a tu lado.

¿Cómo reaccionó Greeicy Rendón a la serenata de su hijo y palabras de Mike Bahía?

Greeicy no dudó en reaccionar a estas palabras de Mike Bahía y tierno video de su hijo en los comentarios, expresándoles todo su amor y agradecimiento.

Nada se le compara. Nos amo.

Greeicy Rendón celebró su cumpleaños 33 compartiendo con sus seguidores una reflexión profunda sobre el momento personal y profesional que atraviesa.

Limpieza profunda, así le llamo a este nuevo año de vida para mí. Más nueva más limpia. Mirando lo esencial, entendiendo un poco más y agradeciendo montones.33 años. Me gusta este número.