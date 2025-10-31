Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Samor One contó su versión de la supuesta infidelidad Baby Demoni con su mejor amigo

Samor One habló sobre el polémico audio de la hija de Baby Demoni en la que le confesaba la supuesta infielidad de su mamá.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Samor One se sinceró sobre su relación con Baby Demoni
Samor One contó detalles inéditos sobre su relación con Baby Demoni. (Fotos Freepik)

Miguel Ángel López, conocido como Samor One en redes sociales decidió romper su silencio tras más de 15 días del fallecimiento de la influenciadora Baby Demoni y reveló detalles inéditos.

¿Cómo empezó la relación Samor One sobre su relación con Baby Demoni?

Samor One decidió pronunciarse por primera vez tras la trágica muerte de la influenciadora y en el pódcast 'Conducta delictiva' contó todo sobre su relación con Baby Demoni y las últimas horas de ella.

El influenciador empezó su relató contando cómo se había conocido con Baby Demoni, revelando que habían empezado a salir cuando ella tenía otra pareja, asegurando que había sido su amante.

Ella tenía pareja cuando la conocí, yo era como se dice coloquialmente, el mozo.

Samor aseguró en su relato que duraron más de un año en ese tipo de relación hasta que ella decidió acabar su anterior relación para enfocarse en él.

Yo sabía que ella tenía su pareja y yo no quería meterle corazón, pero ella tenía una personalidad que atrapaba y me cautivó desde el primer día.

Tras casi dos años de estar saliendo, él decidió proponerle a Baby Demoni irse a vivir juntos y hacerse cargo de su hija.

El papá de la niña no volvió a responder por ella y yo tomé esa responsabilidad.

Samor One habló sobre su relación con Baby Demoni
Samor One reveló cómo empezó su relación con Baby Demoni. (Foto Freepik)

¿Samor One y Baby Demoni iban a terminar cuando ella falleció?

Samor One asegura en este pódcast que desde que conoció a la hija de Baby Demoni tuvo una conexión con ella y por eso tomó la decisión de hacerse cargo.

Desde el primer momento que vi la niña, me cautivó, es una niña muy despierta, inteligente, entonces, nos caímos muy bien.

Frente a cómo fue la convivencia con Baby y su hija tras irse a vivir juntos, Samor aseguró que era una buena relación y que habían problemas mínimos.

Duramos cinco años de felicidad, pero como todo habían discusiones y problemas, normal, como dos personas conociéndose.

Al influenciador le preguntaron también sobre las supuestas pele*s que familiares y amigo de Baby aseguran que ellos tenían constantemente.

Baby era de un carácter fuerte, siento que estoy hablando mal de ella, pero ella era una persona que así no tuviera la razón no agachaba la cabeza.

¿Qué dijo Samor One sobre la confesión que le hizo la hija de Baby Demoni sobre una supuesta infidelidad?

Samor asegura que la influenciadora era de un carácter fuerte y que era una mujer orgullosa, sin embargo, afirma que nunca tocó a Baby Demoni y que prueba de eso era que no tenía ninguna demanda en su contra.

En estos cinco años nunca la toqué. Nunca tuve una demanda por maltrato o entonces por qué ella nunca lo expuso.

Samor One también habló sobre la polémica que hubo con la hija de Baby Demoni, quien al parecer un día entre un juego le confesó que su mamá tenía una supuesta relación con su mejor amigo, un hombre apodado como "Fresa":

Fresa y mi mamá te engañan, se dan besos cuando no está la visita.

El influenciador asegura que al principio pensó que era una broma de la pequeña, pero después empezó a creerle y fue allí donde volvió a preguntarle y decidió grabar su respuesta para confrontar a Baby Demoni.

