Yina Calderón afirma que es la influencer mejor pagada: “Yo soy la que mejor vive en Colombia”

Yina Calderón volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras su participación en el reality dominicano La Mansión de Luinny, donde hizo fuertes declaraciones sobre su posición económica. La creadora de contenido no dudó en afirmar que es la influencer colombiana que posee mayores ingresos, generando reacciones divididas entre los internautas.

¿Qué confesión hizo Yina Calderón en ‘La Mansión de Luinny’?

Durante una charla con sus compañeros del reality, Yina Calderón aseguró que vive cómodamente gracias a su trabajo en redes y a sus múltiples negocios. En tono confiado, afirmó:

“Yo soy la influencer que más vivo bien económicamente. Yo en Colombia vivo muy bien, amigo”.

Sus palabras llamaron la atención de los demás concursantes, quienes la calificaron de “muy segura” y “sin filtros”.

En el mismo diálogo, Calderón mencionó que su intención no era presumir, sino expresar que no necesita pasar dificultades gracias al fruto de su trabajo.

¿Cuánto dinero gana Yina Calderón?

La influencer no ha dudado en hablar sobre sus ingresos y tampoco ha ocultado los detalles sobre su estabilidad económica.

En una entrevista con Eva Rey, realizada a inicios de agosto de 2025, Yina Calderón reveló que sus ganancias mensuales rondan los 300 millones de pesos colombianos.

La influencer ha sido transparente al hablar sobre sus ingresos / (Foto del Canal RCN)

Según ha explicado en diferentes espacios, esa cifra proviene de varias fuentes: su empresa de fajas, las cuentas de chismes que administra -que generan ingresos por reproducciones y publicidad- y las transmisiones en vivo, donde recibe aportes de sus seguidores.

Además, la creadora de contenido ha señalado que parte de su fortuna se debe a las inversiones en finca raíz, un negocio en el que ha invertido sus recursos.

Calderón también comentó que puede cobrar entre 4 y 7 millones de pesos por presentarse como DJ de guaracha y que llegó a recibir 70 millones de pesos por participar en el evento Stream Fighters 4.

¿Cómo ha sido la participación de Yina Calderón en La Mansión de Luinny?

En el reality, Yina Calderón ha sido una de las figuras más comentadas. Su participación estuvo rodeada de expectativa desde antes de su estreno, especialmente por el reencuentro con Karina García, con quien ha tenido conflictos previos.

Yina Calderón se reencontró con Karina García en un reality / (Foto del Canal RCN)

Desde su llegada, Yina dejó claro que su papel dentro del reality sería polémico. Apareció caracterizada como “la Diabla” y afirmó que, al igual que en otros formatos, no busca crear amistades sino generar impacto.

El reality, que se transmite por plataformas digitales, reúne a creadores de contenido de varios países y, según internautas, ha convertido a Yina en una de las concursantes más observadas por su personalidad directa y por las declaraciones que siguen marcando tendencia en redes.