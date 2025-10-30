Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King compartió emotivo mensaje al recordar al cantante: “abracen a sus hermanos”

La hermana de B-King conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje lleno de nostalgia y amor.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de B-King rompió el silencio con emotivo mensaje
Hermana de B-King recordó al fallecido cantante con un mensaje que tocó corazones. (Foto Canal RCN).

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, recordó al joven cantante con una emotiva publicación, a más de un mes de su fallecimiento. Además, la influenciadora aprovechó el mensaje para invitar a sus seguidores a no dar por hecho el tiempo junto a sus seres queridos.

¿Cuál fue el mensaje con el que la hermana de B-King recordó al fallecido cantante?

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefanía Agudelo compartió una fotografía de su computador en la que se reflejaba uno de los primeros videoclips musicales de su difunto hermano, en el que ella participó como modelo.

B-King en entrevista Buen día Colombia.
Hermana de B-King contó cómo está la mascota del cantante. Foto | Buen día Colombia.

Junto a la imagen, la joven influenciadora escribió un mensaje cargado de emoción, con el que dejó ver que su proceso de duelo ha sido un camino con días buenos y otros no tanto.

Además, resaltó que siempre apoyó la carrera musical de su hermano, al punto de participar activamente en sus producciones.

Finalmente, Stefanía invitó a sus seguidores a no dar por hecho el tiempo que comparten con sus seres queridos y los animó a expresarles su amor cada vez que tengan la oportunidad.

“Hay días de días en este proceso. Siempre apoyé a mi hermano en su sueño de ser cantante. Abraces a sus hermanos, díganle cuánto los aman siempre”

¿Cómo falleció Bayron Sánchez, B-King?

Vale la pena recordar que Bayron Sánchez B-King fue hallado sin vida el pasado lunes 22 de septiembre, siete días después de haber sido reportado como desaparecido en Polanco, Ciudad de México.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Hermana de B-King habló del duelo tras la muerte del cantante. Foto | Canal RCN.

El joven artista había arribado el país Azteca para cumplir con su primera presentación internacional, pero tras llevar a cabo este compromiso pasó lo impensable. Actualmente, las investigaciones para hallar a los responsables y esclarecer los hechos continúan en curso.

Por lo pronto, familiares y amigos continúan recordando al cantante por medio de sus redes sociales con emotivos recuerdos, tal y como lo hizo recientemente su hermana Stefanía Agudelo.

