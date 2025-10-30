Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera pide ayuda tras rescatar a un animal exótico ¡Aquí la foto!

Isabella Ladera compartió imágenes del inesperado encuentro con un animal exótico, generando sorpresa entre sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Isabella Ladera rescata un animal exótico.
Isabella Ladera le muestra a sus seguidores un mapache que rescató. (Foto Ivan Apfel/AFP)

La creadora de contenido Isabella Ladera generó revuelo entre sus seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen en la que aparece junto a un animal exótico que, según algunos internautas, podría considerarse peligroso.

Isabella Ladera causa sensación entre sus seguidores al rescatar un animal salvaje.
Isabella Ladera rescata un animal silvestre. (Foto de Jason Koerner)

Artículos relacionados

La fotografía muestra a Ladera sosteniendo a un mapache que se ve desorientado y asustado, en lo que parece ser una zona urbana poco habitual para este tipo de animales.

¿Qué riesgos enfrentó Isabella Ladera al interactuar con el mapache?

Aunque la influencer no ofreció muchos detalles sobre cómo llegó a encontrarse con el mapache, la imagen fue suficiente para enternecer y desatar una ola de comentarios en redes sociales debido al riesgo que pudo correr Isabella.

“Rescatamos a este bebé”, escribió Isabella Ladera en la publicación.

La publicación rápidamente se viralizó, sobre todo, por el contacto directo de la influencer con un animal silvestre.

Artículos relacionados

¿Actuó de forma responsable Isabella Ladera al interactuar con un animal silvestre?

La imagen dejó espacio para múltiples interpretaciones, lo que intensificó el debate en torno a la responsabilidad de interactuar con el entorno silvestre de forma consciente y con el conocimiento necesario para evitar accidentes o reacciones inesperadas del animal.

Sin embargo, Isabella Ladera subió otra historia donde le pide a sus seguidores que la ayuden a cuidar al mamífero ya que las autoridades lo consideran como una plaga y no la quieren ayudar.

“Ayúdenme a cuidarlo, no debe de tener más de dos semanas de nacido, casi lo m4tan y llame a emergencias y como lo consideran una plaga, no lo quieren rescatar”, manifestó Isabella en su historia de Instagram.

Más allá del rescate, la imagen invita a reflexionar sobre cómo actuar ante la presencia de fauna silvestre y sobre el papel que juegan los creadores de contenido en la difusión de este tipo de situaciones.

Artículos relacionados

Aunque su intención fue aparentemente noble, el contacto directo con animales como el mapache puede implicar riesgos sanitarios y de comportamiento.

Por eso, es fundamental que figuras públicas como Isabella acompañen este tipo de contenidos con información que promueva la educación ambiental y el respeto por los ecosistemas.

Isabella Ladera preocupa a sus seguidores al interactuar con un mapache.
Isabella Ladera genera controversia al interactuar directamente con un animal salvaje. (Foto Ivan Apfel/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

Yina Calderón rompió el silencio sobre los rumores con Melissa Gate y aseguró que el problema no es con ella, sino con sus seguidores.

Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para el futuro profesional de sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, actual participante de 'La mansión de Luinny' contó detalles de cómo vivió este momento a pocas horas de su ingreso.

Lo más superlike

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar Jessi Uribe

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada